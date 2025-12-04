본문 바로가기
고양시, 대형공연 성공 주역에 유공 표창 수여

이종구기자

입력2025.12.04 14:21

전문성·헌신·책임감으로
70만명 관람객 무사고 운영 이끌어

경기 고양특례시(시장 이동환)는 4일 고양시청 대회의실에서 '지드래곤', '콜드플레이' 등 고양종합운동장 대형공연의 무사고 운영을 이끈 유관기관 관계자 20여 명에게 공연거점도시 조성 유공 표창을 수여하며 감사의 뜻을 전했다.

이동환 고양특례시(가운데)이 4일 고양시청 대회의실에서 '지드래곤', '콜드플레이' 등 고양종합운동장 대형공연의 무사고 운영을 이끈 유관기관 관계자 20여 명에게 공연거점도시 조성 유공 표창을 수여하고 있다. 고양특례시 제공

이번 성과공유회는 고양도시관리공사를 비롯한 일산서부경찰서·일산소방서·한국철도공사(대화역)·GTX-A(킨텍스역)·육군 제1군단 301경비연대 12관리대대(일산예비군훈련장)·백마운수 등 최전선에서 관객 동선 안전, 교통·수송 관리, 시설 운영을 책임져 온 현장 실무자의 노고를 기리고, 협력의 가치를 공유하기 위해 마련됐다.


이동환 고양특례시장은 표창을 전하며 "올해 '고양콘'이 안전하게 치러질 수 있었던 이유는 우리가 함께 만든 협업의 힘, 그리고 현장에서 묵묵히 움직여 주신 여러분의 헌신 덕분"이라고 강조했다.

시는 앞으로도 대형공연 안전관리 기준을 고도화하고, 분야별 유관기관과 공동대응 체계를 더욱 강화하는 한편, 포상 확대 및 현장 인력 지원 강화 등 행정지원 확대 방안도 다각도로 검토할 계획이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
