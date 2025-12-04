본문 바로가기
완주군 '내년 노인일자리·사회활동' 참여자 모집

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.04 14:23

26일까지 접수…4천867명 선발

전북 완주군이 오는 5일부터 26일까지 '2026년 노인일자리 및 사회활동 지원사업' 참여자를 모집한다.


4일 군에 따르면 이번 모집은 어르신 일자리 기회를 넓히기 위해 추진됐으며 내년 선발 규모는 4,867명으로 올해보다 347명 늘어난다.

완주군 '내년 노인일자리·사회활동' 참여자 모집
내년에는 통합돌봄 연계 사업과 함께 시니어PD, 시니어치안지킴이, 장애인직업적응지원단, 유아언어발달촉진지원 등 어르신들의 경륜을 살린 신규 사업이 대폭 확대된다.

이번 모집은 ▲노인공익활동 3,264명 ▲노인역량활용 1,200명 ▲공동체사업단 305명 ▲취업지원 98명 등 총 4개 유형에서 진행된다.


신청 자격은 완주군 거주자이며, 노인공익활동은 65세 이상 기초연금 또는 직역연금 수급자, 그 외 유형은 60세 이상 또는 65세 이상으로 기준이 다르다. 다만, 생계급여 수급자, 건강보험 직장가입자, 장기요양보험 수급자(1~5등급)는 참여가 제한된다.


모집 기간은 수행기관별로 다소 차이가 있어 사전 확인이 필요하며, 신청은 신분증과 최근 3개월 이내 발급된 주민등록등본 등 구비서류를 지참해 ▲완주시니어클럽 ▲대한노인회 완주군지회 ▲사회적협동조합 양지뜰 중 한 곳을 방문해 접수하면 된다.

최종 선정 결과는 기관별로 통보되며, 선발된 참여자는 내년 1월부터 활동을 시작한다.


완주군의 노인일자리 참여 인원은 2022년 2,555명에서 2026년 4,867명으로 2,312명(90.5%)이 증가하는 등 꾸준히 확대되고 있다.


유희태 군수는 "군은 어르신 일자리의 질적 확대와 안정적 운영을 위해 다양한 사업을 발굴하고 있다"며 "어르신들의 경륜과 재능이 지역사회에서 더욱 활발히 활용될 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
