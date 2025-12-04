본문 바로가기
성남시, 복우물어린이공원 배드민턴장 개장…무료 개방

이종구기자

입력2025.12.04 12:37

숏뉴스
이용 저조하던 다목적운동장 자리에 조성

성남시는 수정동 복정동 697번지 복우물어린이공원 내에 배드민턴장을 조성해 12월 4일 개장했다.

성남시가 수정동 복정동 697번지 복우물어린이공원 내에 배드민턴장을 조성해 4일 개장식을 개최하고 있다. 성남시 제공

성남시가 수정동 복정동 697번지 복우물어린이공원 내에 배드민턴장을 조성해 4일 개장식을 개최하고 있다. 성남시 제공

이번 배드민턴장은 '생활체육시설 균형 배치 및 확충 사업'의 하나로 추진돼 기존에 시민 이용이 저조하던 복우물어린이공원 내 다목적운동장 자리에 새롭게 조성됐다.


이를 위해 시는 최근 10개월간 총사업비 2억2100만원을 투입했다.

복우물어린이공원 배드민턴장은 총 497㎡ 규모이며, 3개 면의 코트(가로 6.1m*세로 13.4m)를 갖췄다.


배드민턴장은 이날 오전 10시 30분 개장식 이후부터 무료 개방해 별도 예약 절차 없이 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있다.


시 관계자는 "기존에 복우물어린이공원 다목적운동장은 이용률이 낮아 공간 활용 개선 요구가 꾸준히 제기돼 왔다"면서 "이번 배드민턴장 전환으로 많은 사람이 찾는 활력 넘치는 공간이 될 것으로 기대한다"고 말했다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
