대신증권, 내주 '반도체 투자전략' 유튜브 라이브 세미나

8일 오후 4시 '대신TV'서 시청 가능

반도체 업황 전망 점검·투자 포인트 제시

대신증권이 오는 8일 오후 4시부터 당사 유튜브 채널 '대신TV'에서 '반도체 투자 전략' 라이브 세미나를 개최한다고 4일 밝혔다.

이번 세미나는 글로벌 핵심 성장 산업으로 평가받는 반도체 섹터의 전망과 투자 전략을 제시하기 위해 마련됐다.

세미나는 류형근 대신증권 연구원이 진행한다. 국내외 반도체 사이클 분석을 비롯해 인공지능(AI)·고성능 컴퓨팅(HPC) 수요 변화, 주요 기업들의 설비투자(CAPEX) 전략 등 시장이 주목하는 주요 이슈를 집중적으로 점검한다. 또 향후 실적 모멘텀을 이끌 핵심 종목군과 투자 리스크 요인까지 폭넓게 짚는다.

세미나는 대신증권 MTS·HTS(사이보스·크레온) 및 홈페이지에서 신청하면, 입력된 휴대전화를 기준으로 세미나 자료와 알림 톡을 제공할 예정이다.

박환기 대신증권 영업지원센터장은 "반도체는 국내외 투자자 모두의 관심이 집중된 차세대 핵심 산업"이라며 "이번 세미나를 통해 투자자들이 연말연시 반도체 투자전략을 세우는 데 도움이 되길 기대한다"고 말했다. 기타 사항은 대신증권 영업지원센터에서 확인할 수 있다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



