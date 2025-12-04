본문 바로가기
민변 광주전남지부, 신임 지부장에 송창운 변호사

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.04 09:02

송창운 변호사.

송창운 변호사.

민주사회를 위한 변호사모임 광주전남지부는 송창운(47) 변호사를 제14대 지부장으로 선출했다고 4일 밝혔다.


송 변호사는 지부장 선거에 단독 입후보해 회원 66명 가운데 투표에 참여한 61명 전원의 찬성표를 받았다.

공익 변론으로 전남대학교 대학원생 사망 사건, 염전 노동착취 사건 등을 맡았으며 12·29 제주항공 여객기 참사 피해자 법률 지원 활동도 했다. 임기는 내년 1월부터 2027년 12월까지다.


송 변호사는 광주제일고등학교, 고려대학교 행정학과, 전남대학교 법학전문대학원을 졸업하고 제2회 변호사 시험에 합격했다.


5·18기념재단 이사, 광주지방법원 조정위원, 광주시 행정심판위원, 광주시교육청 소청심사위원 등으로 활동 중이다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr


