"고환율 우려" 글로벌 IB, 韓 물가상승률 전망 줄상향

내년 韓 소비자물가 상승률 전망 평균 1.9%

고환율, 시차 두고 물가 상승 영향 우려

국제유가 하락세 등은 상방 압력 제한

글로벌 주요 투자은행(IB)이 내년 우리나라 소비자물가 상승률 전망치를 올려잡았다. 국제유가 하락세에도 불구하고 고환율 상황이 지속되면서 물가 상방 압력이 당초 예상보다 세질 것이란 분석이다.

서울 시내 한 대형마트 수입 과일 판매대에서 방문객이 상품을 고르고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

4일 국제금융센터에 따르면 주요 IB 8곳의 내년 한국 소비자물가 상승률 전망치는 지난달 말 평균 1.9%다. 10월 말 평균 1.8%에서 0.1%포인트 높아졌다.

노무라가 1.9%에서 2.1%로, 바클리와 골드만삭스가 1.8%에서 1.9%로, 씨티가 1.7%에서 1.8%로, JP모건이 1.3%에서 1.4%로 각각 전망치를 올려잡았다. HSBC(2.0%)와 UBS(1.9%), 뱅크오브아메리카(1.8%)는 전망치를 유지했다.

올해 소비자물가 상승률 전망치도 10월 말 평균 2.0%에서 11월 말 평균 2.1%로 0.1%포인트 상향 조정했다. 바클리와 씨티, JP모건, 노무라, UBS는 각각 2.0%에서 2.1%로 전망치를 높였고, 골드만삭스도 1.9%에서 2.0%로 상향 조정했다. HSBC(2.2%)와 뱅크오브아메리카(1.9%)는 전망치를 각각 유지했다.

이런 물가 전망 상향 조정은 고환율 영향을 고려한 결과다. 원·달러 환율은 지난달 평균 1460.44원을 기록한 데 이어 이달에도 1460원 후반 선에서 등락 중이다. 환율이 올라 석유류나 수입 농축수산물 등의 가격이 오르면, 시차를 두고 가공식품이나 외식 물가 등까지 상승 압력을 받게 된다. 내수 부진이 완화한 점도 물가 전망 상향 조정의 요인으로 꼽혔다.

한국은행 역시 지난달 27일 경제전망에서 올해와 내년 소비자물가 상승률 전망치를 각각 2.0%에서 2.1%로, 1.9%에서 2.1%로 상향 조정했다. 이창용 한은 총재는 같은 날 기자간담회에서 "고환율로 인해 물가가 올라갈 수 있는 가능성이 우려된다"고 말했다.

한편 지난 2일 국가데이터처는 11월 소비자물가지수가 지난해 같은 기간보다 2.4% 올랐다고 발표했다. 지난 8월 1.7%에서 9월 2.1%, 10월 2.4% 등으로 상승 흐름이 이어지는 모습이다. 한은은 같은 날 물가 상황 점검 회의에서 "높아진 환율이 향후 물가에 미칠 영향을 좀 더 지켜볼 필요가 있다"고 짚었다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



