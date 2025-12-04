본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

과학

한국인 최애 생성형AI, 퍼플렉시티·에이닷 2,3위…1위는 바로 그것

이경호기자

입력2025.12.04 08:35

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

와이즈앱·리테일 분석 11월 사용자 1위 챗GPT, 2위 퍼플렉시티, 3위 에이닷
챗GPT, 퍼플렉시티, 그록 AI, 익시오, 클로드 앱 사용자 수 역대 최대 기록

한국인 최애 생성형AI, 퍼플렉시티·에이닷 2,3위…1위는 바로 그것
AD
원본보기 아이콘

실시간 앱·결제 데이터 기반 시장·경쟁사 분석 솔루션 와이즈앱·리테일은 4일 주요 생성형 인공지능(AI) 앱의 월간 활성 사용자 수(MAU)를 조사해 발표했다.


와이즈앱·리테일이 한국인 스마트폰 사용자를 표본 조사한 결과, 2025년 11월 한국인이 가장 많이 사용한 생성형 AI 앱은 '챗GPT(ChatGPT)'로 MAU(월간활성사용자) 2162만 명을 기록했다. 그 뒤를 이어 퍼플렉시티(Perplexity) 184만 명, 에이닷 180만 명, 뤼튼 162만 명, 그록(Grok) AI 98만 명, 익시오(ixi-O) 54만 명, 클로드(Claude) 48만 명, 구글 제미나이(Google Gemini) 42만 명, 마이크로소프트 코파일럿(Microsoft Copilot) 30만 명, 딥시크(DeepSeek) 27만 명 순으로 나타났다.

지난 11월, 앱 출시 이후 역대 최대 사용자 수를 기록한 생성형 AI는 챗GPT, 퍼플렉시티, 그록 AI, 익시오, 클로드인 것으로 조사됐다.


이번 조사는 실시간 앱·결제 데이터 기반 시장/경쟁사 분석 솔루션 와이즈앱·리테일이 한국인 안드로이드와 iOS 스마트폰 사용자 표본 조사로 실시했다. 생성형 AI 앱은 정보 검색, 텍스트, 이미지 등의 콘텐츠를 생성하거나 개인 비서 역할을 수행하는 대화형 AI 서비스를 기준으로 전용 앱이 있는 경우를 대상으로 선정했으며, 사진 촬영, 메모, 번역 등 특정 기능에 특화된 앱은 제외했다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정신적 피해 10만원씩" 계산하면…쿠팡, 첫 '징벌적 손배' 6조원 "정신적 피해 10만원씩" 계산하면…쿠팡, 첫 '징벌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"차라리 마터호른 없애고 짓지"…난데없는 '알프스 65층 아파트' 계획에 발끈

핸드폰 주워 지구대 맡겼는데…40일 뒤 '점유이탈물 횡령' 고소 당해

"이 자격증 있으면 월 400만원?"…기업들 돈 더 얹는 '핵심 스펙' 정체

공학전환 동덕여대에 '칼부림 예고글' 신고…경찰 추적 중

"굿나잇, 말레이시아 370" 기장 말 끝으로…239명 탄 실종 비행기 11년 만에 재수색

"20년 계약하자" 삼성도 탐낸 기술…영국도 배워갔다

한국인 최애 생성형AI, 퍼플렉시티·에이닷 2,3위…1위는 바로 그것

새로운 이슈 보기