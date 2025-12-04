[날씨]영하 5도 이하 '한파특보'…오후부터 많은 눈

목요일인 4일은 오후부터 수도권과 강원 내륙·산지를 중심으로 많은 눈이 내리겠다.

제주도 산지에 대설주의보가 내려진 3일 한라산 1100고지에서 제설차량이 도로 위 눈을 치우고 있다.

기상청에 따르면 오후부터 밤사이 서울·인천·경기, 강원중·남부 내륙·산지, 충북 북부는 1~5㎜의, 경기 북동부, 강원 북부 내륙·산지에는 경기 북동부는 3~8㎝의 눈이 쌓이겠다. 울릉도, 독도에는 4일 아침까지 1~5㎝의 눈이 예상된다. 4일 오후부터 5일 아침까지는 1㎝ 안팎의 눈이 쌓일 것으로 예상된다.

아침 기온이 영하 5도 이하로 떨어지면서 수도권, 강원도, 충북 중·북부, 경북 북부 내륙·북동 산지에는 한파특보가 발효됐다. 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -8.9도, 인천 -8.9도, 수원 -9.4도, 춘천 -12.2도, 강릉 -4.6도, 청주 -6.6도, 대전 -7.4도, 전주 -3.2도, 광주 -1.7도, 제주 6.0도, 대구 -3.8도, 부산 -2.8도, 울산 -4.5도, 창원 -2.4도 등이다. 낮 기온은 0∼10도로 예보됐다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해 1.0∼3.5m, 남해 1.0∼2.5m다.





