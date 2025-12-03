경북대 지역사회공헌센터, 느린학습자 성장 돕는 '따뜻한 배움-런 온' 멘토링 성료

경북대 지역사회공헌센터(센터장 장유리)는 이음발달지원센터㈜, 한국가스공사와 함께 지역 내 느린학습자를 위한 멘토링 프로젝트 '따뜻한 배움-런(learn) 온(溫)'을 추진하고, 지난달 29일 올해 활동을 마무리했다.

3일 경북대에 따르면 이번 프로젝트는 대구 라이즈(RISE) 사업의 일환으로 9월 20일부터 11월 29일까지 약 3개월 간 총 10회 걸쳐 운영됐다.

지난달 11월 29일 대구사회적경제지원센터에서 열린 '따뜻한 배움-런 온' 성과 공유회 모습. 경북대 제공

올해로 3년째 이어지고 있는 '따뜻한 배움-런 온'은 경북대의 대표 지역사회 연계 프로그램으로, 느린학습자가 멘토링을 통해 사회적응 능력을 키우고, 함께 성장하는 사회를 경험할 기회를 제공하고자 마련됐다.

올해 프로젝트에는 지역 내 느린학습자 청소년 10명이 멘티로, 경북대 재학생 10명이 멘토로 참여했다.

프로그램은 느린학습자의 일상생활 기술 강화와 경험 기반 학습을 중심으로 구성됐다. 주요 활동은 청결·이미지 관리, 건강한 생활 습관 형성, 교통수단 활용 방법 익히기, 굿즈 제작 아이디어 공모전 등으로 배운 내용을 자연스럽게 익히고 일상 속에서 활용하도록 설계됐다.

학부모 반응도 긍정적이다. 한 학부모는 "대학생 멘토와 함께한 활동을 통해 아이가 스스로를 표현하는 데 자신감을 갖게 되었고, 새로운 환경에서도 한결 편안한 모습을 보이게 됐다. 일상의 작은 변화들이 쌓이며, 긍정적인 성장이 느껴졌다"고 말했다.

장유리 경북대 지역사회공헌센터장은 "이번 프로젝트를 통해 느린학습자는 지역사회 구성원으로 성장하며, 지역사회 역시 느린학습자를 포용하는 방향으로 함께 변화하길 기대한다. 앞으로도 실질적인 변화를 이끌 수 있는 맞춤형 프로그램을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자



