3분기 1.3% 성장…소비·투자 등 내수회복 [3분 브리프]

①3분기 GDP 1.3%…속보치 대비 0.1%P ↑

②쿠팡, 정보유출 사태 계기로 재택근무 폐지 검토

③외환보유액, 3년3개월만에 최대 규모 보유

MARKET INDEX

○미 뉴욕증시 이틀째 강세

○AI 테마로 위험 선호 회복

○금리인하 기대감 고조

TOP 3 NEWS

■ 더 가까워진 '연간 1%' 성장…"4분기 민간소비·수출 관건"(종합) ○한은, 2025년 3분기 국민소득(잠정) 발표

○건설투자 증가전환…정부소비·수출 늘어

○4분기 -0.4%여도 연 1.0% 달성

■ [단독]"우리도 피해자인데 책임 전가" 쿠팡 직원들, 재택근무 폐지 검토에 '술렁' ○3370만명 정보 유출 후폭풍

○일부 부서, 외부미팅·대외 일정 중단

○재택근무 축소설에 직원 불안 고조

■ 외환보유액, 4300억달러 넘었다…3년3개월來 최고치 ○한은, '2025년 11월 말 외환보유액'

○한국 외환보유액 세계 9위 수준

○운용수익↑＋금융기관 외화예수금 증가

그래픽 뉴스 : 결국 교육세 2배 인상…본업 부진한데 세부담까지 늘어난 2금융권

○2일 국회 본회의서 교육세1%로 올리는 예산안 부수법안 가결

○2027년부터 보험사 7000억원·카드사 3000억원 교육세 부담 예상

○보험료 인상·카드혜택 감소 등 소비자 편익 줄어들 수도

돈이 되는 法

■ 형사 상고심 접수, 월 3000건 넘었다 ○사법정보공개포털 '법원통계일보 기준'

○대법 접수 형사 상고심, 5월 3141건·9월 3319건

○2015년 1월 이후 한달 3000건 초과 처음

기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025120314511123703

■ [판결] 코인 사기 렌벨캐피탈 모집책 유죄 취소로 파기환송 ○"미필적 고의 인정 가능"

○1·2심서 사기죄 인정 안 돼…"피해자일 수 있어"

○대법 "투자금 편취했다고 볼 여지 충분"

기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025120314513428580

■ "로클럭, 3~4년차 변호사보다 낫다" ○사건 이해, 법리 분석 뛰어나

○로펌들 "즉시 투입 가능"

○'실무 역량'에서 높은 평가 받아

기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025120314515535541

오늘 핵심 일정

○국내

06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (11월)

에임드바이오 코스닥 상장, 확정공모가 1만1000원

메리츠제1호스팩 코스닥 청약,확정공모가 2000원

티엠씨 코스닥 청약, 확정공모가 9300원

아크릴 코스닥 청약, 예정공모가 1만7500~1만9500원

○해외

00:00 미국 건설지출 (MoM) (9월)

00:00 미국 ISM 비제조업구매자지수 (11월)

00:30 미국 원유재고

18:30 건설 구매관리자지수 (11월)

21:00 브라질 GDP (YoY) (3분기)

22:30 미국 신규 실업수당청구건수

22:30 캐나다 무역수지(9월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -9℃( ▼ 1 ℃) ｜최고기온 : 3℃( ▼ 6 ℃)

○강수확률 오전 10%｜오후 60%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

