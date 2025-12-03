본문 바로가기
롯데·HD현대케미칼, 석화 구조조정 금융지원 첫 신청

오규민기자

입력2025.12.03 17:03

시계아이콘00분 55초 소요
산업은행, 자율협의회 소집

롯데케미칼HD현대케미칼이 3일 '산업 구조 혁신 지원을 위한 채권금융기관 자율협의회 운영 협약'에 의한 금융지원을 신청했다고 밝혔다.


양사는 정부가 추진 중인 석유화학산업 재편을 위해 지난달 26일 '기업활력 제고를 위한 특별법'에 따른 '사업재편 계획'을 산업통상부에 신청했다. 이번 금융지원 요청은 사업재편 계획 신청 관련 후속 조치로, 협약 채권금융기관들은 지난 9월 체결한 '사업재편 지원 협약'에 따라 양사의 선제적 사업재편 계획에 대해 면밀히 검토해 금융지원 방안을 수립하는 절차에 착수할 예정이다.

양사는 자율협의회가 사업재편 계획 검토를 위해 진행하는 실사 절차에 적극 협조할 것이며, 사업재편 계획을 충실하게 이행하고 회사의 재무안정화 및 지속가능성 확보에 필요한 자구계획을 충분히 마련할 것을 확약했다. 스페셜티 개발 등 경쟁력 강화 투자에 필요한 신규자금, 정상적인 영업활동 영위와 시장성 차입금 등을 원활하게 거래하기 위한 금융지원 방안을 검토해 달라고 요청했다.


한국산업은행은 회사별로 채권금융기관 자율협의회를 소집해 각사가 제출한 사업재편 계획과 '사업재편 지원 협약' 신청 내용을 논의하고, 사업재편 대상 기업 선정 여부를 결정할 것이다.

롯데·HD현대케미칼, 석화 구조조정 금융지원 첫 신청
자율협의회가 양사를 사업재편 대상 기업으로 선정하면 회사와 공동으로 실사를 진행해 사업재편 계획의 타당성을 검토하고, 사업재편 계획 이행을 위한 해당 회사 및 모회사의 자구계획과 채권금융기관의 금융지원 방안을 마련할 예정이다. 금융지원은 사업재편 종료까지 현재의 금융조건 유지를 전제로 만기연장, 이자율 조정, 신규자금 등 사업재편에 필요한 제반 방안을 말한다.


지원 협약은 '기업활력 제고를 위한 특별법'을 준거로 하는 정부의 석유화학산업 구조 개편 및 종합 지원 방안의 일환으로, 업계가 사업재편 계획의 실행가능성과 실효성을 확보할 수 있도록 지원하는 것이 목적이다.

한국산업은행은 "양사는 본 사업재편 계획 수립, 이행을 통해 과잉설비 감축 및 고부가 전환, 재무건전성 확보, 지역경제 및 고용 영향 최소화를 도모할 것으로 기대된다"며 "모든 이해당사자들의 적극적인 관심과 협조를 당부드린다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
