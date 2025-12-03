울산시 내년 준비 완료… 내년도 예산 총 2조 7754억원 확보

전년 대비 1725억원 증액



신규사업 86건 1548억원

"울산시 금고가 역대급으로 비대해졌다?"

울산시는 2일 정부의 2026년 예산 국회 통과 결과, 역대 최대 규모인 총 2조 7754억원의 국가예산을 확보했다고 전했다.

이는 전년 대비 6.6% 증가한 1725억원이 증액된 규모로, 특히 인공지능(AI) 관련 사업 등 미래 먹거리를 위한 신규사업이 총 86건 1548억 원으로 대폭 반영된 결과다.

▲신규사업

분야별 주요 신규사업으로 일자리·산업 분야 ▲지역주도형 인공지능(AI) 대전환 사업 70억원 ▲탄소제로 수중데이터센터 표준모형(모델) 개발 64억원 ▲울산 석유화학 AX실증산단 구축 20억원 ▲인공지능(AI) 선박 특화 기반(플랫폼)과 애플리케이션 개발실증 50억원 ▲수소엔진과 기자재 육상실증 기반(플랫폼) 구축 22억원 ▲조선해양 특화 스타트업파크 조성 5억원, 도로·사회간접자본(SOC) 분야 ▲수소교통 복합기지 구축 47억원 ▲울산 하이테크밸리(3공구) 진입도로 확장 18억원 ▲울산 공업용수도 온산계통 확장 사업 6억원 ▲아름다운 거리 조성 플러스 사업 8억원 ▲스마트빌리지 보급·확산 사업 8억원, 문화·관광·체육 분야 ▲반구천 세계암각화센터 건립 1억원 ▲카누슬라럼 경기장 건립 2억원 ▲동남권 해양레저관광 거점 사업 10억원 ▲지역자율형 생활체육활동지원 사업 3억 5000만원 ▲지역기반형 웹툰작가 양성 1억 5000만원, 안전·환경 분야 ▲광역재활용품 공공선별장 건립 7억 4000만원 ▲두서 정토 자연재해위험개선지구 정비 사업 6억 5000만원 ▲울산 태화 친수관광체험활성화 사업 10억원 ▲울산 친환경 목조전망대 조성 2억 5000만원, 보건·복지 분야 ▲산재전문 공공병원 개원 운영 200억원 ▲권역책임의료기관 최종치료 역량(시설·장비비)지원 69억원 등이 반영됐다.

▲계속사업

계속사업으로는 일자리·산업 분야 △지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업 603억원 △자동차 부품산업 디지털 혁신 전환 프로젝트 294억원 △한국형 도심항공교통 안전운용체계 핵심 기술개발 125억원 △국립울산 탄소중립 전문과학관 건립 48억원, 도로·사회간접자본(SOC) 분야 △울산외곽순환고속도로 건설 282억원 △농소∼강동 간 도로개설 93억 5000만원 △울산 도시철도 1호선 건설 360억원 △농소∼외동 국도건설 225억 원, 문화·관광·체육 분야 △남부권 광역관광개발사업(1단계) 68억원 △울산 경상좌도 병영성 보수정비 2억원 △반구대 일원 역사문화탐방로 조성(1단계) 16억 8000만원 △문수실내테니스장 조성 10억원, 안전·환경 분야 △전기자동차 보급 271억원 △성암소각장 1, 2호기 재건립 99억원 △2028 국제정원박람회 38억원 △기후대응 도시숲 조성 70억원, 보건·복지 분야 △부모급여(영아수당) 지원 570억원 △산재전문 공공병원 건립 781억원 등이 반영됐다.

김두겸 시장은 "울산시의 내년 역대 최대 규모의 국가예산 확보는 민선 8기 들어 뿌린 씨앗과 지역 정치권의 협력으로 맺어진 결실"이라며 "2026년 확보한 국가예산으로 인공지능(AI) 수도 울산의 새로운 미래를 그려 나가겠다"라고 말했다.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



