스타필드 빌리지 운정, 5일 그랜드 오픈…미식부터 의료서비스까지

도보로 만나는 스타필드

지역 밀착형 쇼핑공간 지향

브런치부터 저녁 러닝까지 일상 소화

고객 니즈 반영 100여개 브랜드 입점

"경기 서북부 랜드마크 자리매김 기대"

스타필드 운영사인 신세계프라퍼티는 오는 5일 경기 파주 운정신도시에 '스타필드 빌리지 운정'을 개장한다고 3일 밝혔다.

스타필드 빌리지는 신세계프라퍼티가 스타필드로 쌓아온 복합쇼핑몰 개발 역량에 지역 커뮤니티 기능을 더한 지역 밀착형 쇼핑공간이다. '더 나은 일상의 습관'이라는 콘셉트 아래 고객들이 도보권 내에서 쇼핑·미식·여가·교류를 모두 누릴 수 있도록 설계한 것이 특징이다.

1호점으로 문을 여는 스타필드 빌리지 운정은 힐스테이트 더 운정 중앙부의 '센트럴'과 주변 저층부로 구성되며 총 영업 면적은 약 5만2230㎡(약 1만5800평)이다. 이 가운데 센트럴(지상 1층~ 5층)이 약 2만5686㎡(약 7770평) 규모로 100여개의 브랜드를 담아 첫선을 보인다.

스타필드 빌리지 운정 외관. 신세계프라퍼티 제공 AD 원본보기 아이콘

지역 최초 입점 브랜드 대거 포진

1~2층의 중심부 '센트럴 파드'와 계단형 라운지 '북스테어'는 스타필드 빌리지 운정의 핵심 공간이다. 총 3만6000여권의 책이 둘러싼 복층형 서가와 라운지에서 커피·독서·휴식·대화를 즐길 수 있다. 3~4층은 벽면을 따라 구성된 곡선형 플레이월 '업스테어'에서는 아이들이 구조물을 따라 공간 곳곳을 탐색하며 마음껏 뛰어놀 수 있다. 4층과 5층의 야외 '옥상정원'은 사계절의 변화를 느낄 수 있는 식재와 조경으로 꾸몄다.

스타필드 빌리지 운정에는 '무인양품' '샤오미' 'BYD' '아우디' '드로우핏' '아티장베이커스' 등이 파주 지역 1호 매장을 오픈한다. 내년 1월에는 '무신사스탠다드'도 지역 최초로 문을 연다. 글로벌 스포츠 브랜드 데카트론은 파주에서만 만날 수 있는 러너 전용 서비스존 '운정러닝센터'를 선보인다.

이 밖에 펫 유치원·호텔·펫 동반 카페 등을 갖춘 반려동물 데이케어 서비스 '웰니스 펫 빌리지'와 24시간 내과·외과 진료가 가능한 종합 메디컬 플랫폼 '웰니스 동물 메디컬센터'도 스타필드 빌리지 운정에서 처음으로 만나볼 수 있다.

스타필드 빌리지 운정 복층형 서가. 신세계프라퍼티 제공 원본보기 아이콘

3545 육아 가정 패밀리 특화 콘텐츠

자기계발 라운지 '타임체임버'는 1인 좌석부터 소모임룸까지 다양한 크기의 룸을 구성해 육아 부부의 휴식은 물론, 자기계발과 코워킹을 돕는다. 토탈 웰니스 뷰티 살롱 '오캄 웰니스 스튜디오'는 전문 테라피스트가 운영하는 프로그램을 통해 육아 일상 속 달콤한 힐링을 선사한다.

오감형 놀이·키즈클래스 '째깍다감'과 키즈 스포츠 엔터테인먼트 시설 '챔피언더블랙벨트'는 다양한 체험형 프로그램으로 아이들을 맞이한다. 도심 속 아쿠아리움 카페 '어푸어푸'에서는 다양한 해양 생물과 파충류를 관찰할 수 있는 이색 체험을 제공한다.

스타필드만의 오리지널 키즈 라이브러리 '별마당 키즈'는 아이들이 자유롭게 독서와 놀이를 즐길 수 있도록 원형 구조의 열린 공간으로 조성했다. 취향 공유 플랫폼 '클래스콕'은 엄마·아빠와 아이가 함께 즐길 수 있는 클래스를 운영해 새로운 재미를 선사한다.

스타필드 빌리지 운정. 신세계프라퍼티 제공 원본보기 아이콘

델리부터 고감도 다이닝까지 미식 경험 확장

푸드 편집숍 '바이츠 플레이스'는 기존 스타필드에서 검증된 인기 브랜드를 모은 미식 큐레이션을 선보인다. 일본 가정식 고로케 브랜드 '고노케', 진한 풍미의 치즈케이크로 인기인 '치플레', 서울 성수동 새우버거 맛집 '제스티살룬' 등을 만나볼 수 있다.

'고메 스트리트'에서는 세계 각지의 맛을 경험할 수 있다. 모던 중식당 '무탄', 미쉐린 가이드 1스타 조영동 셰프의 일본식 돈카츠 레스토랑 '카츠쇼신', 퓨전 한식 다이닝 '정희' 등이 파주 최초로 오픈한다.

눈 내린 마을을 형상화한 대형 크리스마스 트리도 오는 9일부터 센트럴 파드에 선보인다. 이 밖에 주변 저층부에도 구역별로 특화 브랜드를 배치할 예정이다. 푸드 스트리트, 프라이빗 사우나, 자전거 특화 공간을 비롯해 인근 거주민들이 편히 의료 서비스를 누릴 수 있는 클리닉 클러스터, 아이들을 위한 아카데미 클러스터와 키즈 스포츠 아카데미도 운영된다. 저층부는 내년 초 문을 열 예정이다.

신세계프라퍼티 관계자는 "스타필드 빌리지 운정은 고객이 아침부터 밤까지 하루 일상 속 모든 경험을 향유할 수 있는 '로컬 라이프스타일 허브"라며 "다양한 콘텐츠를 마련해 지역민의 삶의 질을 향상하고, 경기 서북부의 랜드마크로 자리매김할 계획"이라고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



