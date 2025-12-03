부안군, 5~6일 '설(雪)숭어축제' 연다

'설(雪)숭어! 겨울을 사로잡다' 주제

오마카세·낚시대회 등 즐길거리 '풍성'

전북 부안군이 오는 5일~6일까지 이틀간 부안상설시장 공영주차장에서 제13회 부안 설(雪)숭어축제를 연다.

부안 설(雪)숭어축제 포스터. 부안군 제공 AD 원본보기 아이콘

3일 군에 따르면 이번 축제는 '설(雪)숭어! 겨울을 사로잡다'를 주제로 추진되며 그동안 함께 진행되던 '와글와글 시장가요제'와 분리해 단독으로 개최되는 첫해로, 숭어를 활용한 특색 있는 프로그램을 강화해 관광객들에게 더욱 풍성한 즐길 거리를 선사할 예정이다.

주요 프로그램으로는 숭어 오마카세, 숭어 낚시대회, 숭어 잡기 체험, 숭어 골든벨, 숭어 경매 이벤트 등 다양한 체험 행사와 함께 숭어회, 추억의 분식, 꽈배기, 군고구마 등 먹거리 부스도 마련된다.

특히 5일 개막식에서는 초대 가수 진성, 하태웅, 비타 등 초대 가수의 화려한 공연이 진행되며, 6일에는 부안군민이 참여하는 생활문화동호회와 부안군연예인협회팀이 다채로운 무대를 선보여 축제 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.

군은 이번 축제를 통해 관광객들이 마음껏 '잡고, 뜨고, 먹고, 즐기는' 체험형 겨울 축제를 즐길 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김형호 부안상설시장 상인회장은 "제13회 부안설숭어 축제를 통해 시장에 활력이 돌아오고, 군민과 관광객 모두가 따뜻한 겨울의 추억을 쌓는 계기가 되길 바란다"며 "많은 분들의 방문과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

한편, 부안 설(雪)숭어축제는 지난 2007년 첫 개최 이후 군민과 전통시장 상인 간의 화합을 도모하고 지역경제 활성화에 기여해왔다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



