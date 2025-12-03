본문 바로가기
"당 당긴다" 추울 때 찾는 '이 음료'…"뼈 건강 약해진다" 전문가 경고

박은서인턴기자

입력2025.12.03 09:25

당분 과다해 칼슘 흡수 방해 우려
휘핑크림·토핑 추가 땐 위험 가중

겨울철 인기 음료인 핫초콜릿(핫초코)이 뼈 건강을 해칠 수 있다는 우려가 제기됐다. 풍부한 칼슘을 제공하는 우유 기반 음료지만 휘핑크림과 각종 토핑으로 인해 당분이 급증하면서 칼슘 흡수를 저해하고 염증 반응까지 유발할 수 있다는 지적이다.

겨울철 특히 자주 찾는 핫초코가 과도한 당분으로 뼈 건강에 악영향을 줄 수 있다. 펙셀스

겨울철 특히 자주 찾는 핫초코가 과도한 당분으로 뼈 건강에 악영향을 줄 수 있다. 펙셀스

1일(현지시간) 영국 인디펜던트는 전문가들의 발언을 인용해 핫초콜릿에 포함된 과도한 당분이 뼈 건강에 악영향을 줄 수 있다고 보도했다. 핫초콜릿 한 잔에는 초콜릿바 두 개 분량을 뛰어넘는 당분이 들어 있는 경우가 적지 않다.


핫초콜릿은 기본적으로 칼슘이 풍부한 우유로 만든다. 로체스터 의료센터에 따르면 탈지유 한 컵에는 약 300㎎, 일반적인 핫초콜릿에는 약 262.5㎎의 칼슘이 포함돼 있다. 문제는 여기에 첨가되는 설탕과 토핑이다. 핫초콜릿 한 잔에는 20~60g의 당분이 들어가며 휘핑크림이나 스프링클, 초콜릿 가루 등이 추가되면 당 함량은 두 배 이상 늘어난다.

캘리포니아 레질리언스 정형외과 설립자 파멜라 메타 박사는 "핫초콜릿 속 우유는 칼슘과 단백질을 공급하지만 과도한 설탕과 휘핑크림은 이러한 영양적 이점을 무력화할 수 있다"고 경고했다. 단순히 칼슘을 섭취하는 것만으로는 당분이 뼈 건강에 미치는 부정적 영향을 상쇄하기 어렵다는 뜻이다.

전문가 "완전히 끊기보다 당분 섭취량 조절해야"
기사 이해를 돕기 위한 초콜릿 이미지. 픽사베이

기사 이해를 돕기 위한 초콜릿 이미지. 픽사베이

연구 결과도 이를 뒷받침한다. 초콜릿은 폐경 후 여성의 골밀도를 낮출 수 있는 것으로 나타났으며 매일 섭취하면 칼슘 흡수 과정에 문제가 생길 가능성이 있다는 분석이다. 초콜릿 종류에 따라 당 함량도 차이를 보이는데 화이트 초콜릿은 최대 65g, 밀크 초콜릿은 최대 60g에 달하지만 다크 초콜릿은 30g 수준으로 상대적으로 적다.


다크 초콜릿은 항염증 효과가 있는 플라보노이드, 마그네슘, 인 등 뼈 건강에 긍정적인 성분을 포함하고 있어 밀크나 화이트 초콜릿보다 더 나은 선택지로 꼽힌다.


전문가들은 핫초콜릿 섭취를 완전히 금지하기보다 당분 섭취량을 조절할 것을 권고한다. 일반 설탕 대신 저당 감미료를 활용하거나 가루 형태의 핫초콜릿 믹스 제품을 피하는 것이 한 방법이다. 또 아몬드 우유 라떼 등 다른 대체 음료를 통해 칼슘을 보충하는 전략도 제시된다.

미국 연방 보건 지침에 따르면 성인의 하루 칼슘 권장량은 1200㎎이다. 전문가들은 "너무 많은 당분은 염증을 유발하고 뼈의 분해와 형성 사이의 균형에 영향을 줄 수 있다"며 당분 과다 섭취를 피하고 칼슘을 보충하는 균형 있는 식단을 유지할 것을 권고하고 있다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
