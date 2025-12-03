본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

[클릭 e종목]"큐렉소, 의료로봇 성장 기대"

박형수기자

입력2025.12.03 07:27

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

상상인증권은 3일 큐렉소 에 대해 의료로봇 성장 구간에 진입했다고 분석했다.


하태기 상상인증권 연구원은 "큐렉소 의료로봇 가운데 큐비스-조인트(CUVIS-joint)가 핵심 제품"이며 "큐비스-조인트는 수출 비중이 높다"고 설명했다.

이어 "올해 들어 인도 수출 증가가 뚜렷하다"며 "인도향 의료로봇 수출 규모는 올해 3분기 60억원대, 4분기 70억원가량으로 추정한다"고 덧붙였다.


그는 "올해 4분기에는 일본향 수출이 증가하는 가운데 대만, 베트남, 미만마에서도 상업 수출이 발생할 것"이라며 "전체 의료로봇 수출현황을 보면 지난해 103억원에서 올해 272억원으로 늘어날 것"이라고 강조했다.


아울러 "올해 연간 의료로봇 매출액은 전년 대비 84.5% 증가한 358억원에 달할 것"이라고 추정했다.

하 연구원은 "의료로봇 수출에서 가장 큰 장기 비전은 유럽과 미국 시장 진출"이라며 "내년 1분기께 큐비스-조인트에 대해 유럽 CE MDR 인증을 받을 가능성이 있다"고 분석했다. 이어 "큐비스-조인트에 대해 미국 임상을 마치고 올해 7월 미국 식품의약국(FDA)에 승인 신청을 완료했다"며 "신청 이후에 특별한 보완 요청이 없다면 1년 이내에 허가받을 것"이라고 기대했다.


[클릭 e종목]"큐렉소, 의료로봇 성장 기대"
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 제품은 빈곤층이 사요" 막말한 부사장, 결국 쫒겨났다 "우리 제품은 빈곤층이 사요" 막말한 부사장, 결국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

치킨 한마리 맞아? 이젠 주문할때 메뉴판 'g' 확인하세요

두 번 접는 스마트폰 '트라이폴드'…펼치면 10인치 대화면

스트레스 풀려는 신입사원 혼밥 가려다…"같이 먹자" 부장님 말에 '깜짝'

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

농협·유암코·새마을금고…길 잃은 홈플러스

정은보 이사장 "한국거래소 생존 위해 거래시간 연장 등 동등한 경쟁 필요"

새로운 이슈 보기