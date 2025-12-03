러트닉 "韓日 대미투자 7500억달러, 원전 건설로 시작"

투자처로 원전·조선 지목

日, 투자 MOU에 원전 이미 명시

하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 한미 관세 합의에 따른 대미 투자액 중 일부를 미국 내 원자력발전소 건설에 사용하겠다고 밝혔다.

러트닉 장관은 2일(현지시간) 백악관에서 열린 내각회의에서 일본과 한국이 현금으로 투자하기로 한 총 7500억달러(일본 5500억달러, 한국 2000억달러)의 투자처에 대해 "예를 들어 우리는 원자력으로 시작할 것"이라고 했다. 그는 "우리는 미국에 전력 발전을 위한 '원자력 병기고'를 가져야 한다. 일본과 한국이 자금을 대는 수천억달러로 지을 것"이라고 밝혔다. 이는 한일 투자금 중 일부를 미국 내 원자력발전소 건설에 우선적으로 투입하겠다는 의미로 해석된다.

앞서 미국은 일본과 체결한 투자 양해각서(MOU)에서 구체적인 프로젝트로 대형 원전과 소형모듈원자로(SMR) 건설을 명시했다. 이재명 대통령도 지난달 14일 한미 협상 타결 소식을 직접 전하면서 "양국은 앞으로 조선과 원전 등 전통적 전략산업부터 인공지능, 반도체 등 미래 첨단 산업에 이르기까지 이전과는 차원이 다른 협력적 파트너십을 구축할 것"이라고 밝혔다.

한미 양국이 체결한 대미 투자 관련 MOU에 따르면 대미 투자 총액 3500억달러는 2000억달러의 현금 투자, 그리고 우리 기업의 직접투자(FDI), 보증, 선박금융 등을 포함한 1500억달러의 조선 협력 투자로 구성된다. 투자 수익 배분은 원리금 상환 전까지는 한국과 미국이 5대 5의 비율로 배분하며, 원리금 상환 이후부터는 이 비율이 1(한국)대 9(미국)로 바뀐다.

러트닉 장관은 "우리는 여기에 짓고, 현금흐름을 50대 50으로 나눌 것"이라면서 "우리는 1500억달러로 미국에서 선박을 건조할 것"이라고 했다.

러트닉 장관의 이 같은 발언은 내각회의에 참석한 각료들이 돌아가면서 그간 성과를 소개하는 가운데 나왔다.

이날 트럼프 대통령은 자기가 관세를 부과하기 전까지는 동맹을 포함한 다른 나라들이 미국에서 돈을 뜯어냈다면서 한국과 일본을 지목했다. 그는 "난 (국가) 이름을 말하진 않겠다. 난 일본을 거론하지 않겠다. 난 한국을 거론하기를 거부한다"면서 "난 이름을 거론하지 않겠지만 그들은 그 누구도 당해본 적이 없는 수준으로 우리를 뜯어냈으며 여러분의 나라를 끔찍하게 이용했지만 이제 우리는 쏟아지는 관세 때문에 엄청난 돈을 벌고 있다"고 했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



