KIC "유로존 경제 내년 안정적…기준금리 동결 무게"

英 런던지사서 국제금융협의체 개최

국부펀드 한국투자공사(KIC)가 영국에서 우리나라 기관투자자와 현지 투자전문가를 초청해 내년 유럽 경제를 전망했다. 예상보다 견고하고 안정적으로 성장세를 이어가고, 기준금리는 동결될 가능성이 크다고 점쳤다.

한국투자공사는 런던지사 주관으로 지난 1일 제34차 '런던 국제금융협의체'를 개최했다고 2일 밝혔다.

이날 자리에는 우리나라 정부 및 공공 투자기관, 증권·은행·보험 등 민간 금융사 담당자 30여명이 참석했다.

주제 발표를 맡은 크리스 헤어 HSBC 유럽 수석 이코노미스트는 "유로존 경제가 올해 예상보다 견고한 흐름을 보여, 내년은 약 1.0% 수준의 안정적 성장세를 이어갈 것"이라고 내다봤다. 또한 그는 "유로존 물가 상승률은 당분간 안정세를 보이겠지만, 임금 하락 둔화로 2027년 2%를 넘을 수 있다"며 "이에 따라 유럽중앙은행(ECB) 기준금리는 내년 동결로 유지되다가 2027년부터 인상 사이클이 시작될 수 있다"고 분석했다.

송 진 리 HSBC 전략가는 내년 유로존 채권시장 수익률을 긍정적으로 전망하면서도, 신용 스프레드(금리 차이)가 점진적으로 확대될 수 있다고 예상했다. 그 주요 배경으로는 인공지능(AI) 및 데이터센터 관련 설비투자 증가로 기업들이 차입을 늘릴 것이란 점을 꼽았다.

내년 채권 투자 전략과 관련해서는 "섹터 및 등급 등에 대한 차별화된 접근이 성과를 좌우할 것"이라며 "산업별 구조 변화와 기업 펀더멘털 차이를 바탕으로 스프레드 격차를 활용하는 전략이 효과적일 것"이라고 내다봤다.

이건웅 한국투자공사 런던지사장은 "내년 유럽 경제와 채권시장 환경 및 주요 변수, 그리고 투자 전략을 폭넓게 점검한 유익한 자리였다"고 말했다.





