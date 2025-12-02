말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

히틀러식 발음 구사하며 "독일에 충성" 연설

일각선 극우 조롱 퍼포먼스 추측도 나와

독일 극우 정당의 청년 정치인이 나치 지도자 아돌프 히틀러를 연상시키는 연설과 동작을 취해 논란이 일고 있다. 1일 연합뉴스는 타게스슈피겔 등에 독일 매체를 인용해 지난달 29일 헤센주 기센에서 열린 독일대안당(AfD) 청년조직 출범식에서 집행부 선거에 출마한 알렉산더 아이히발트가 히틀러를 모방한 듯한 동작과 연설을 했다고 보도했다.

독일대안당(AfD) 청년조직 출범식에서 집행부 선거에 출마한 알렉산더 아이히발트. 유튜브 채널 'AfD TV' AD 원본보기 아이콘

이날 파란 연미복을 입고 연단에 선 그는 히틀러처럼 혀를 거세게 굴리는 에르(r) 발음과 다양한 제스처를 하며 연설했다. 아이히발트는 "우리는 여기서 독일에 대한 사랑과 충성을 함께 나눈다", "독일 문화를 외부의 영향에서 보호하는 게 우리의 국가적 의무"라고 주장했다. 그러면서 청중을 향해 "당원 동지들"이라고 불렀다.

당원 동지들(Parteigenossen)은 일반명사지만 과거 히틀러와 나치 당원들이 즐겨 사용한 단어다. 따라서 최근 독일 정치권에서는 혹시 모를 오해를 방지하기 위해 거의 쓰지 않는다. 이 가운데, 연설 영상이 인터넷에 퍼지면서 말투와 손동작, 내용 모두 히틀러를 닮았다는 평이 나왔다. 장내에서는 연설이 끝나자 한 청중이 "정보기관 첩자냐"며 야유를 보냈다. 일각에서는 극우 세력을 조롱하는 퍼포먼스라는 추측도 제기됐다. 아이히발트는 지난달 초 AfD에 입당했고 예술가 경력이 있다고 알려졌을 뿐 당에서도 정체를 정확히 파악하지 못하고 있다.

파란 연미복을 입고 연단에 선 그는 히틀러처럼 혀를 거세게 굴리는 에르(r) 발음을 구사하며 검지를 휘두르며 연설했다. 유튜브 채널 'AfD TV' 원본보기 아이콘

AfD는 진보 진영의 잠입을 의심하는 등의 음모론도 나온다. 이에 티노 크루팔라 공동대표는 "당원 자격을 검토하겠다"며 제명 등 징계를 예고했다. 청년조직 대표로 당선된 장파스칼 홈은 "좌파 선동꾼이든, 정보기관 첩자든, 아니면 그냥 미쳤든 그런 사람은 AfD와 청년조직에 있어서는 안 된다"고 강조했다. 논란이 확산하자 아이히발트는 자신이 러시아계여서 에르 발음을 그렇게 했다고 해명했다. 연설을 진지하게 했느냐는 dpa통신 질문에는 "그렇다"라고만 짤막하게 답했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



