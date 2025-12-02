[포토] 728조 예산안 합의, 4시 본회의 처리…4.3조 감액 범위내 증액

송언석 국민의힘 원내대표(왼쪽부터), 김병기 더불어민주당 원내대표, 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 2일 서울 여의도 국회에서 2026년도 예산안 처리를 위한 합의문에 서명을 마치고 악수하고 있다.







