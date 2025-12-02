본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[포토] 728조 예산안 합의, 4시 본회의 처리…4.3조 감액 범위내 증액

김현민기자

입력2025.12.02 09:37

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 728조 예산안 합의, 4시 본회의 처리…4.3조 감액 범위내 증액
AD
원본보기 아이콘

송언석 국민의힘 원내대표(왼쪽부터), 김병기 더불어민주당 원내대표, 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 2일 서울 여의도 국회에서 2026년도 예산안 처리를 위한 합의문에 서명을 마치고 악수하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 [부업의 함정]⑤ "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'서울 자가 김부장'에 나온 전세 38억 반포 아파트, 알고보니 인천 로열파크씨티Ⅱ

"제발 그러지 마세요" 스타벅스서 치킨에 소주 먹은 中 관광객들

"아들 낳아주면 연봉 1억"…수십년간 '4050 여성' 찾고 있는 79세 귀족

"나 완전 건강"…트럼프, 건강이상설에 심장·복부 MRI 결과 공개

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

"대통령에 충성심 매우 강해"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

캐나다 원유 파이프라인이 아시아 유가 떨어뜨리는 이유는

새로운 이슈 보기