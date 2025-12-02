본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

삼성바이오로직스, 재평가 국면[클릭 e종목]

이민우기자

입력2025.12.02 08:20

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공장 증설·CDMO 확장 기대감

삼성바이오로직스 가 인적분할 및 재상장 이후 재평가 여력 확대 구간이라는 분석이 나온다.


2일 다올투자증권은 이같은 배경에 삼성바이오로직스의 목표주가를 230만원으로 53.3% 상향하고 투자의견 '매수'를 유지했다. 전날 종가는 164만9000원이었다.

지난 24일 삼성바이오로직스와 삼성에피스홀딩스는 65대35 비율로 인적분할 후 재상장됐다. 재상장일 기준 시가총액은 각각 82조8000억원, 10조9000억원 수준이었다. 상장 초기 수급이 바뀌면서 변동성이 확대됐지만, 조정 이후 안정적인 주가 흐름이 예상된다.


누적 위탁생산(CMO) 수주 금액은 200억달러를 돌파했고, 올해에만 약 38억달러의 신규 계약을 완료했다. 내년부터 5공장 매출이 발생하면서 성장동력이 강화될 것으로 예상된다. 6공장은 2027년 가동 목표를 고려할 때 연내 착공 가능성도 열려있다. 미국 현지 공장은 검토 단계로, 향후 미국 진출 전략을 구체화할 전망이다.


4공장 최대 가동과 원·달러 환율 상승 효과로 견조한 실적 흐름이 지속될 것으로 전망된다. 올해 실적은 별도 기준 매출 5384억원, 영업이익 2조1342억원으로 추정했다. 각각 전년 대비 29.8%, 61.5% 증가한 규모다. 5공장 매출은 내년 2분기부터 반영될 전망이다. 이지수 다올투자증권 연구원은 "제 3 바이오캠퍼스 확보를 기반으로 세포/유전자 치료제, 펩타이드 등 신규 모달리티 위탁개발생산(CDMO) 영역으로 확장하며 장기 성장 기반을 다질 것"이라고 설명했다.

삼성바이오로직스, 재평가 국면[클릭 e종목]
AD
원본보기 아이콘



이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1명 뽑는데 6470명 몰렸다…한국 청년들 외면하는 공무원, 중국선 '인기' 1명 뽑는데 6470명 몰렸다…한국 청년들 외면하는 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

"제발 그러지 마세요" 스타벅스서 치킨에 소주 먹은 中 관광객들

"나 완전 건강"…트럼프, 건강이상설에 심장·복부 MRI 결과 공개

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

5개월간 탐지 실패한 쿠팡…'결제정보' 안 뚫린거 맞아?

부정적 인식과 실패 부담으로 창업 꺼리는 청년들…27.6%만 "의향 높다"

새로운 이슈 보기