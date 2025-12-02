본문 바로가기
금감원, 국방 재정 담당자 금융연수 실시

이창환기자

입력2025.12.02 07:03

금융감독원은 군 장병에 대한 금융교육 수요 증가를 반영해 올해 두 번째 '국방 재정 담당자 금융연수'를 실시한다고 2일 밝혔다.


최근 월급 인상, 휴대폰 사용 등 군 장병 복무환경 변화에 따라 자산관리 방법, 금융사기 예방교육 등 교육 수요가 증가 중이다.

이에 금감원은 이날부터 오는 5일까지 국방부 직할부대 등의 재정 담당자를 대상으로 후반기 '국방 재정 담당자 금융연수'를 실시한다.


연수는 금융의 이해, 서민금융지원제도, 채무조정제도, 강의기법 및 최근 군내에서 관심도가 높아진 재무설계, 가상자산 관련 교육 등으로 구성했다.


연수 수료자 중 희망자에 대해 금융교육강사 인증심사를 실시해 합격자에게 금융감독원장 명의의 '군장병 금융교육강사 인증서'를 수여한다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
