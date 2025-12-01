금호타이어, 유럽 신공장 부지 폴란드 낙점…2028년 가동 목표

투자 금액 8606억원

금호타이어가 폴란드 오폴레주를 유럽 신공장 부지로 확정했다고 1일 밝혔다.

폴란드 오폴레주에 건설되는 유럽 신공장은 투자 승인과 인허가 절차를 거쳐 2028년 8월부터 가동될 예정이다.

1단계 생산 규모는 연간 600만본으로 시장 상황에 따라 단계적인 증설을 통해 생산 능력을 확대할 방침이다. 투자 금액은 총 5억8700만달러(약 8606억원)이다.

앞서 금호타이어는 유럽 공장 건설을 위해 유럽 국가들을 대상으로 입지 조건, 판매 확대 가능성, 투자 안정성, 수익성, 인센티브 혜택 등을 종합적으로 검토해왔다. 물류, 인력, 인프라 등 폴란드 정부가 제시한 조건을 비롯해 유럽 내 공급 안정성, 다양한 인센티브를 고려한 결과 폴란드 오폴레주를 최종 부지로 선택했다는 것이 회사 측 설명이다.

금호타이어는 자사 매출 26.6%를 차지하는 유럽 시장에 현지 생산 기반을 마련함으로써 수익성과 브랜드 가치를 동시에 높이겠다는 구상이다. 기존에는 공급 안정성 측면에서 제약이 있었으나 신공장이 설립되면 현지 신차용 타이어(OE) 대응력은 물론 프리미엄 브랜드와의 협업 기회도 확대될 것으로도 기대된다.

정일택 금호타이어 대표이사는 "유럽 시장은 글로벌 타이어 산업에서 매우 중요한 전략적인 위치를 차지하고 있다"며 "유럽 현지 생산과 공급을 통해 품질·서비스 경쟁력을 강화하고 프리미엄 브랜드 가치를 획기적으로 높일 것"이라고 말했다.





