학교 6300곳 폐쇄 '24배 껑충'…'K변이' 엄청난 확산에 난리 난 일본

日 독감 환자 14주 연속 증가

학급 폐쇄 6323곳

일본에서 인플루엔자(독감)에 걸린 학생이 급증하면서 학급을 폐쇄하는 학교가 잇따르고 있다.

사진은 기사의 특정 내용과 관련 없음. 언스플래쉬 AD 원본보기 아이콘

1일 아사히신문, 산케이신문 등에 따르면 후생노동성은 전국 3000여개 의료기관에서 보고된 지난달 17~23일 1주간 독감 환자 수는 총 19만6895명으로 의료기관당 평균 51.1명으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 전주보다 1.35배 늘어난 것으로 14주 연속 증가세가 이어지고 있다.

지난달 10~16일 진료한 독감 환자가 100명을 넘어선 곳도 있다. 도쿄 미나토구의 병원 원장은 "한번 독감에 걸린 환자도 다른 바이러스에 감염될 수 있는 만큼 백신 접종을 안 한 분은 지금이라도 하는 게 좋다"고 말했다.

독감 환자가 가파르게 증가하면서 학교 운영에도 차질이 빚어지고 있다. 후생노동성은 감염 학생이 증가해 일부 학급을 폐쇄한 어린이집이나 유치원, 초중고교는 총 6323개로 지난해 같은 기간의 24배에 달한다고 밝혔다.

가나가와현 요코하마에 있는 초등학교에 다니는 딸 2명을 둔 42세 여성은 "이렇게 빠른 속도로 많은 학급이 폐쇄되는 것은 처음"이라고 말했다.

하지만 학교보건안전법상 '폐쇄 기준 조항'이 없어 혼선이 빚어지고 있다. 이 여성은 "학급 폐쇄 기준도 오락가락한다"고 전했다. 2학년에서 폐쇄된 학급의 경우 결석자가 6명이었지만, 정작 딸이 속한 반은 결석자가 9명까지 늘어난 날이 있었는데도 폐쇄하지 않았다는 설명이다.

학급 폐쇄나 학년 전체 폐쇄 등 학교의 임시휴업은 학교보건안전법에 근거한 감염병 예방조치다. 임시휴업 결정 권한은 지방자치단체 등 학교 설립자에게 있지만, 학교장이 판단하는 것이 일반적이다. 일부 지자체에서는 학급의 독감 결석률을 기준으로 폐쇄 여부를 결정하고 있는데 도쿄도는 결석 비율을 약 20%, 오사카부는 15% 이상을 기준으로 설정한 것으로 알려졌다.

니가타대 사이토 레이코 교수(공중위생학)는 "어린이를 통해 보호자 등 가족이 감염되면 순식간에 지역으로 전파되기 쉽다"며 "독감 유행 초기 단계에 학급 폐쇄를 하면 효과도 높다. 독감 대유행을 막는 데도 필요한 조치"라고 지적했다.

현재 일본에서 유행하고 있는 독감 바이러스는 A형 독감 H3N2의 새로운 하위 변이 'K(subclade K)'다. 후생노동성은 손씻기, 가글 등 개인 방역과 함께 백신 접종을 하는 것이 감염과 중증화를 막는 효과적인 수단이라고 강조했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>