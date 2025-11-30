치솟는 환율에 韓 '달러 GDP' 올해 0.9% 역성장

2년간 제자리걸음

올해 달러 환산 국내총생산(GDP)이 뒷걸음질할 것이라는 전망이 나왔다. 원·달러 환율은 치솟으며 GDP 증가분을 압도한 영향이다.

30일 국제통화기금(IMF) 연례협의 보고서에 따르면 우리나라의 올해 달러화 기준 명목 GDP는 1조8586억달러로 추산된다.

지난해 1조8754억달러보다 168억달러(0.9%) 줄어든 것이다. 2023년 기록한 1조8448억달러와 비교해도 2년간 138억달러(0.7%) 늘어나는 데 그치며 사실상 제자리걸음이다.

원화 기준으로는 명목 GDP가 지난해 2557조원에서 올해 2611조원으로 2.1% 늘어날 것이라고 IMF는 분석했다. 실질 경제성장률 전망치(0.9%)에 물가 요인을 반영한 수치다.

IMF가 평균 환율을 제시하지는 않았지만, 원·달러 환율 상승 폭이 GDP 증가분을 압도하면서 달러 환산액이 줄어든 것이다.

주간 종가 기준으로 올해 1~11월 평균 환율은 달러당 1418원으로 지난해 연평균(1364원)보다 54원(4.0%) 상승했다. 최근 환율이 1500원에 육박할 만큼 치솟은 상황에서 12월 수치까지 반영하면 연평균 환율은 더 높아질 수 있다.

우리나라가 구조적인 저성장 국면에 접어들었다는 평가 속에 환율이 달러GDP 규모를 결정짓는 핵심 변수가 될 전망이다.

IMF는 우리나라의 명목 GDP가 내년 1조9366억달러, 2027년 2조170억달러, 2028년 2조997억달러, 2029년 2조1848억달러 등으로 매년 4.1%씩 증가할 것으로 내다봤다.

그러나 원화 약세 추세가 바뀌지 않는다면 이런 전망은 낙관론에 불과하다. 환율에 따라 이르면 내후년으로 예상되는 1인당 GDP 4만달러 달성도 늦어질 전망이다. 고환율이 거시경제에 미치는 파급효과와 별개로 각종 국제 비교에서도 마이너스 요인으로 작용할 수 있다는 의미다.

IMF는 보고서에서 "환율 변동성이 중대한 경제적 위험을 가져다주지는 않을 것"이라면서도 일시적으로 외환시장 유동성이 얕아지고 환율 움직임이 가팔라질 수 있다고 당부했다. 대표적인 사례로는 작년 12월과 올해 4월을 짚었다. 당시 12·3 비상계엄, 대통령 탄핵안 인용 등으로 정치적 불확실성이 증폭된 바 있다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



