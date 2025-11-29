본문 바로가기
[내일날씨]예년보다 포근한 날씨…건조한 동해안 불조심

변선진기자

입력2025.11.29 20:10

일요일인 30일은 예년 이맘때보다 다소 포근한 날씨가 이어지겠다.


아침 최저기온은 4~12도, 낮 최고기온은 13~20도로 예보됐다. 이는 평년(아침 -4~6도·낮 7~14도)보다 높은 수준이다. 남부지방은 낮과 밤 기온 차가 10~15도로 크겠다.

경기 동부와 강원 영서는 새벽까지 비가 1㎜ 정도 내리겠고, 충북 북부에도 빗방울이 떨어지겠다.

당분간 강원 동해안을 중심으로 대기가 매우 건조하겠고 바람도 매우 강하게 불겠다. 이로 인해 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니 화재 예방에 각별히 유의해야 한다.


바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5~3.0m, 서해 앞바다에서 0.5~1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0~3.0m, 서해 0.5~3.0m, 남해 0.5~1.5m로 예상된다




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
