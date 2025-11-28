본문 바로가기
"尹, 옥중편지서 전한길은 하느님이 보내주신 선물" 전한길 주장

박지수인턴기자

입력2025.11.28 14:31

"아침 저녁으로 전한길 위해 기도"
"자유대한민국 위해 최선 다할 것"

윤석열 전 대통령. 사진공동취재단

윤석열 전 대통령. 사진공동취재단

내란 우두머리 혐의를 받고 있는 윤석열 전 대통령이 한국사 강사 전한길씨에게 옥중서신을 보냈다. 전씨는 부정선거와 윤 전 대통령의 무죄를 주장하는 등의 우호 활동을 이어오고 있다.


28일 전한길씨는 유튜브 채널 '전한길 뉴스'를 통해 윤 전 대통령으로부터 받은 편지를 공개했다. 윤 전 대통령은 "전 선생님은 하나님이 대한민국에 보내주신 귀한 선물이라 생각한다. 그래서 전 선생님의 안전과 건강을 지켜달라고 하나님께 아침, 저녁으로 늘 기도하고 있다"고 운을 띄웠다.

이어 "해외 활동으로 힘드실 것으로 알고 있다. 하지만 하나님의 역사를 믿고, 모든 것을 하나님께 맡기며 공의로운 활동으로 평강과 기쁨을 찾는 것이 하나님의 영광을 드러내는 것이라 생각한다"며 "저 역시 옥중이지만 제가 할 일에 최선을 다하고 있다"고 전했다.


고든 창, 모스 탄, 프레드 플라이츠 등 미국에서 활동하고 있는 이들에게도 감사를 전했다. 윤 전 대통령은 "아침, 저녁마다 주께 기도드리고 있다는 점 전해주시면 감사하겠다"라며 "국민 여러분, 힘내시고 늘 건강하십시오. 자유대한민국을 위해, 여러분의 건강과 평안을 위해 하나님께 간절히 기도합니다"라고 덧붙였다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

