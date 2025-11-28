광주시의회, 제17회 의회대상 시상식 개최…8개 분야 공로자 수상

허경행 의장 "광주시 발전 공로자에 감사"

경기 광주시의회(의장 허경행)는 지난 27일 의회 본회의장에서 '제17회 광주시의회 의회대상' 시상식을 개최했다. 올해 의회대상은 문화예술, 교육, 체육, 지역사회봉사, 지역안전, 행정, 지역경제, 언론 등 총 8개 분야에서 각 1명씩 선정하여 시상했다.

수상자는 문화예술 부문 이상오(㈔한국예술문화단체총연합회 경기광주지회 회장), 교육 부문 김재남(아이숲어린이집 원장), 체육 부문 강병욱(광주시축구협회 협회장), 지역사회봉사 부문 김경수(신현동 지역사회보장협의체 민간위원장), 지역안전 부문 이원일(도척면자율방범대 대장), 행정 부문 석태훈(광주시 기업지원과 과장), 지역경제 부문 안동천(㈔광주시기업인협회 곤지암지회), 언론 부문 정영석(경인매일 국장)이 선정되어 각 1명씩 의회대상을 수상하였다. 다만, 지역경제 부문 수상자는 국외출장으로 참석하지 못해 별도 시상이 진행될 예정이다.

허경행 의장은 "각자의 자리에서 성실하게 임하며 광주시 발전과 의정 발전을 위해 힘써 주신 데 깊이 감사드린다"며 "진정한 공로자분들이 의회대상 수상자로 선정되었다"고 축하의 뜻을 전했다. 또한, 앞으로도 지역사회와 의회 발전을 위한 지속적인 관심과 협조를 당부했다.

한편, 광주시의회 의회대상은 지역사회 및 의회발전에 기여한 시민과 공무원을 선발ㆍ시상하는 표창으로 지난 2005년부터 시작하여 올해로 17회째를 맞이했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



