본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

쿼터백그룹, 2025년 금융위원회 ‘K-핀테크 30’ 선정

박형수기자

입력2025.11.28 09:23

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

웰스테크 기업인 쿼터백그룹은 올해 7회를 맞이하는 '코리아 핀테크 위크 2025' 행사에서 금융위원회가 선정하는 'K-핀테크 30'에 이름을 올렸다고 28일 밝혔다.


한국의 중·장년층은 여러 금융기관에 흩어진 연금계좌(IRP, DC 및 연금저축)·ISA·투자 계좌와 세금·대출을 함께 고려하여 해결책을 찾아야 하는 복잡한 환경 속에서 전체 재무 구조를 명확하게 이해하기 어려운 문제가 있다.

쿼터백그룹은 이를 해결하기 위해 마이데이터 분석, 은퇴·세금·투자 지식, AI 시뮬레이션을 결합한 하이브리드 자산관리 플랫폼 '베러 웰스(Better Wealth)'를 구축했다.


'Better Wealth'는 연금 지속 가능성, 계좌별 세금·인출 전략을 기반으로 글로벌 자산배분 적정성 등을 자동 분석해 지금 무엇을 바꿔야 하는지 명확하게 제시한다.


독립계 미국·글로벌 투자 전문 운용사인 쿼터백자산운용과 퇴직연금 교육기관 쿼터백 연금연구소가 보유한 전문성을 기반으로, 쿼터백자산운용의 전문가들과의 상담을 통한 실제 실행 가능한 맞춤형 컨설팅까지 제공되는 점도 경쟁력으로 평가된다.

참고로 'Better Wealth'를 활용해 AI 투자진단 리포트를 기반으로 전문가가 상담하는 '15분 투자진단'은 이번 코리아 핀테크 위크 행사에서도 누구나 간단히 체험할 수 있다.


쿼터백그룹 장두영 대표는, "한국인의 연금관련 인출 및 투자 결정은 나이가 들수록 복잡해진다"며 "쿼터백그룹은 이를 누구나 쉽게 이해하고 실행할 수 있도록 데이터 기반으로 구조화해 왔고, 이번 선정은 그 혁신성을 공식적으로 인정받은 결과"라고 말했다.



쿼터백그룹, 2025년 금융위원회 ‘K-핀테크 30’ 선정
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

정신 차려보니 통장 잔고 '240원'…믿고 시작한 부업은 사기였다[부업의 함정]① 정신 차려보니 통장 잔고 '240원'…믿고 시작한 부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

"유튜브 시청 금지", "2인분 주문 필수"…韓 혼밥·찬밥 문화에 외신도 주목

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

"트럼프가 中 자극 말라했다" 보도에 화들짝…日 정부 "사실 아냐"

"직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기