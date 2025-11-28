트럼프 "총격당한 주방위군 병사 2명 중 1명 사망"

미군 장병과의 화상 통화서 밝혀

나머지 병사 1명은 "여전히 위독"

정부, 우려국 출신 영주권 재조사 예고

도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 플로리다주 팜비치 사저인 마러라고 리조트에서 추수감사절을 맞아 미군 장병들과 화상통화를 하며 슬픈 표정을 짓고 있다. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령은 27일(현지시간) 아프가니스탄 출신 이민자로부터 전날 워싱턴D.C.의 백악관 인근에서 총격당한 주 방위군 병사 2명 중 1명이 사망했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 미국 최대 명절인 추수감사절인 이날 플로리다주 팜비치의 자택인 마러라고 리조트에서 진행한 미군 장병들과의 화상 통화에서 "불행하게도 방금 전 주 방위군 병사 중 1명인 새라 벡스트롬(20·여)이 세상을 떠났다는 소식을 들었다는 말을 해야 한다"고 말했다.

그는 벡스트롬의 사망에 대해 "끔찍한 일"이라면서 2023년 6월에 입대한 벡스트롬이 "매우 존경받고, 훌륭한 인물이었다. 모든 면에서 뛰어났다"고 강조했다.

트럼프 대통령은 총격을 받은 또 다른 병사인 앤드루 울프(24·남)가 여전히 위독하다고 전하며 "그에 대한 더 나은 소식을 들으면 좋겠다"고 말했다.

트럼프 대통령은 총격범을 '괴물'(monster)로 표현하면서 "그 역시 상태가 심각하지만 그에 대해선 말조차 하지 않겠다"고 했다.

한편, 트럼프 행정부는 용의자의 출신국인 아프가니스탄을 포함해 19개 '우려국' 출신 영주권자에 대한 전면 재조사 방침을 발표했다.

조셉 에들로 미 이민국(USCIS) 국장은 이날 SNS에 트럼프 대통령의 지시에 따라 "모든 우려국 출신 외국인의 영주권에 대해 전면적이고 엄격한 재조사를 실시하고 있다"고 밝혔다.

에들로 국장이 구체적인 국가명을 거론하지는 않았지만, CBS 등 미국 주요 언론은 복수의 국토안보부 관계자들을 인용해 아프가니스탄, 쿠바, 아이티, 이란, 소말리아, 리비아, 수단, 예멘, 베네수엘라 등이 19개 우려국 목록에 포함됐다고 보도했다.





