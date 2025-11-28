◇본부장
▲외교전략정보본부장 정연두
◇실장급
▲대변인 박일 ▲공공외교대사 임상우 ▲경제외교조정관 박종한 ▲기후변화대사 견종호
[인사]외교부
2025년 11월 28일(금)
