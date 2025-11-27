원주시, ㈜디에스테크노와 '기업 맞춤형 일자리 창출' 결실…수료생 전원 취업

㈜디에스테크노 취업연계맞춤과정 수료식 개최

원주지역 청년 19명 채용

반도체 기업 인력난 해소…청년 인재 정착 유도

㈜디에스테크노 취업연계맞춤과정 수료식이 27일 한국폴리텍대학 원주캠퍼스에서 개최됐다.

㈜디에스테크노 취업연계맞춤과정 수료식이 27일 한국폴리텍대학 원주캠퍼스에서 열리고 있다. 원주시 제공

이날 수료식에는 원강수 원주시장, 권민수 한국폴리텍대학 원주캠퍼스 학장, 김현수 ㈜디에스테크노 부사장, 김종태 대학발전위원회장, 교육생 19명 등이 참석했다.

교육생들은 9월 1일부터 11월 27일까지 한국폴리텍대학 원주캠퍼스에서 '디에스테크노 취업연계맞춤과정(기계시스템·머시닝센터 직종)'을 이수했으며, 수료생 전원은 ㈜디에스테크노에 취업하게 된다.

이번 과정은 지난 3월 원주시가 고용노동부 원주지청, 한국폴리텍대학 원주캠퍼스, ㈜디에스테크노와 함께 체결한 '기업 맞춤형 일자리 창출' 업무협약의 일환으로 추진됐다.

이 협약에 따라 각 기관은 ▲(원주시) 교육생 모집 안내, 일자리 매칭 및 유관기관 연계 강화 ▲(고용노동부 원주지청) 관련 정책과 장려금 지원 제도를 활용한 기업 지원 및 일자리 매칭 ▲(한국폴리텍대학 원주캠퍼스) 기업 맞춤형 교육과정 운영 및 교육생 취업 지원 ▲(㈜디에스테크노) 교육생 우선 채용 기회 제공 및 교육과정 피드백 제공 등에 협력하고 있다.

한편 ㈜디에스테크노는 경기 이천시에 본사를 둔 반도체 소재부품 전문기업으로, 국내에서 유일하게 카바이드(SiC), 실리콘(Si), 쿼츠(Quartz) 부품을 모두 생산해 삼성전자, SK하이닉스, 인텔 등에 납품하고 있다. 원주 문막공장에서는 실리콘(Si) 생산에 주력할 예정이다.

원강수 시장은 "이번 수료식이 청년인구의 역외 유출을 막아 지역 경제를 활성화하고, 원주가 반도체 산업 중심도시로 성장하는 데 중요한 밑거름이 될 것"이라며 "기업이 필요로 하는 인재를 적시에 연계할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



