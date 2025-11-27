본문 바로가기
캄보디아 코리아 전담반, 현지서 노쇼 스캠 한국인 조직원 17명 검거

유제훈기자

입력2025.11.27 10:43

1만5000여개 국내 소상공인서 35억원 편취

정부가 캄보디아 당국과 공조해 '노쇼' 스캠 범죄조직의 한국인 조직원 17명을 검거했다.


27일 국가정보원에 따르면 '대한민국 국민을 위한 캄보디아-한국 공동 전담반(코리아 전담반)'은 지난 13일 캄보디아 시아누크빌에 위치한 노쇼 스캠 범죄 조직의 본거지를 급습, 한국인 조직원 17명을 검거했다. 이는 지난 10월 한-캄보디아 정상회담 당시 양국 합의에 따라 코리아 전담반을 설치한 후 현지 스캠 조직을 적발한 첫 성과다.

캄보디아 코리아 전담반, 현지서 노쇼 스캠 한국인 조직원 17명 검거
이번에 적발한 조직은 한국인을 비롯한 외국인으로 구성됐고 올해 5월부터 현재까지 1만5000여개 국내 소상공인으로부터 약 35억원을 편취해 온 것으로 확인됐다. 노쇼-대리구매 사기는 스캠 조직이 정부·공공기관 등을 사칭해 소상공인들에게 단체 회식 혹은 대규모 용역계약을 의뢰한 후, 이를 미끼로 고가의 물품을 다른 위장업체에서 대리 구매할 것을 요구해 돈을 가로채는 범죄다.

이들은 자신들의 범죄 수법이 언론이나 수사기관 발표를 통해 알려질 경우 군(軍)부대 등으로 사칭 기관을 바꾸고 폐기물 처리·방독면 구매 등 새로운 방식을 구사하면서 우리 소상공인들에게 큰 피해를 끼쳤다.


국정원은 올해 7월 캄보디아 시아누크빌 카지노 일대에서 한국인 등으로 구성된 노쇼-대리구매 스캠 조직이 왕성하게 활동 중인 정황을 포착하고 추적을 시작했으며, 해당 조직의 캄보디아 소재지·한국 조직원 신원·디지털 기록 등 추적 단서를 입수해 '보이스피싱 정부합동수사단(합수단)'에 지원하고 공조 추적을 진행했다.


국정원은 "대통령실 주도로 초국가 범죄 대응을 위한 유관기관 간 공조 및 유기적인 협력이 이루어진 결과"라며 "앞으로도 코리아 전담반'을 중심으로 캄보디아 경찰과 긴밀히 협력, 우리 국민을 노리는 초국가 범죄조직을 끝까지 추적·발본색원해 나가겠다"고 했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

