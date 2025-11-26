민·관이 함께한 '동동그리미'의 노고 격려… 소통과 연대 강화

창녕군과 창녕군지역사회보장협의체는 지난 25일 창녕읍 경화회관에서 협의체 위원과 명예사회복지공무원 등 250여 명이 참석한 가운데 '2025년 지역복지한마당 대회'를 개최했다고 26일 밝혔다.

이번 대회는 복지 사각지대 없는 창녕을 만들기 위해 앞장서 온 지역사회보장협의체 위원들과 명예사회복지공무원 '동동그리미'의 노고를 격려하고, 그동안의 활동 성과를 공유하기 위해 마련됐다.

창녕군, 2025년 지역복지 한마당 대회 개최. 창녕군 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사에는 지역사회 복지 증진에 기여한 유공자 20명에게 표창을 수여하고, 지난 1년간의 성과 영상 공유와 읍면 특화사업 우수사례 발표를 통해 공감과 소통의 장을 마련했다.

박만우 민간위원장은 "민관이 함께 심은 희망으로 여기까지 올 수 있었다"며 "앞으로도 지역복지 발전을 위해 소통과 연대를 더욱 강화해 나가겠다"고 전했다.

창녕군, 2025년 지역복지 한마당 대회 개최 원본보기 아이콘

현장에 참석한 성낙인 군수는 "도움이 필요한 이웃이 소외되지 않도록 헌신해 주신 협의체 위원님들께 깊이 감사드린다"며 "여러분의 작은 관심과 실천이 창녕의 내일을 꽃피우는 복지의 씨앗이 되어 군민 모두가 기본적인 삶을 누릴 수 있도록 복지 안전망 강화에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

창녕군과 지역사회보장협의체는 앞으로도 민관이 함께 협력해 복지 체감도를 높이고, 모두가 행복한 지역공동체 조성을 위해 지속적으로 노력할 계획이다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



