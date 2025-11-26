본문 바로가기
iM금융지주, 7년 연속 지역사회공헌 인정기업 선정

오규민기자

입력2025.11.26 13:47

시계아이콘00분 19초 소요
보건복지부 장관 표창 수상

iM금융지주 가 25일 서울 서초 엘타워에서 열린 '2025 지역사회공헌 인정의 날'에서 7년 연속 지역사회공헌 인정기업 선정과 함께 보건복지부 장관 표창을 받았다.


'지역사회공헌 인정제'는 보건복지부와 한국사회복지협의회가 2019년부터 시행하고 있는 제도로, 기업·공공기관 등이 지역의 비영리단체와 파트너십을 맺고 지속해서 추진해 온 사회공헌 활동을 종합적으로 평가해 그 공로를 공식 인정하는 제도다.

iM금융지주는 '지역사회공헌 인정제'가 처음으로 시행된 2019년부터 올해까지 7년 연속 인정기업으로 선정됐다.


황병우 iM금융지주 회장은 "기업 시민으로서 지역과 상생하고 이바지한 공로를 인정받아 더욱 의미가 있고 기쁘다"라며 "앞으로도 그룹 임직원과 함께 기업의 사회적 책임을 실천하며 환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 지속해 나가겠다"라고 밝혔다.

송정웅 iM금융지주 부장이 ‘지역사회공헌 인정의 날’에서 지역사회공헌 인정기업으로 선정된 기념으로 기념 촬영을 하고 있다. iM금융지주

송정웅 iM금융지주 부장이 ‘지역사회공헌 인정의 날’에서 지역사회공헌 인정기업으로 선정된 기념으로 기념 촬영을 하고 있다. iM금융지주

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
언론사 홈 구독
