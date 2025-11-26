주요 20개국(G20) 정상회의 참석과 아프리카·중동 4개국 순방을 마친 이재명 대통령이 26일 경기도 성남 서울공항에 도착, 환영나온 정청래 더불어민주당 대표와 인사 나누고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 'K전... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 이재명 대통령 환영 나온 정청래 대표
2025년 11월 26일(수)
주요 20개국(G20) 정상회의 참석과 아프리카·중동 4개국 순방을 마친 이재명 대통령이 26일 경기도 성남 서울공항에 도착, 환영나온 정청래 더불어민주당 대표와 인사 나누고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"보이는 대로 쓸어 담자" 다이소 난리더니…결국 시장 판도 바뀌었다
인도 위 불법주차 99대 신고한 시민…"통쾌하다" 반응 쏟아져
"올드해 보여서 갈아탔어요" 5년 새 5000억 증발…세대교체에 밀린 홍삼
"백신 맞았는데 독감이라뇨" 환자 14배 급증, 이유 있었다…'K 변이' 점유율 97%
새벽부터 스타벅스에 '우르르'…"5배 더 줘도 살래" 또 대박난 굿즈
아이폰17 인기에…"애플, 14년 만에 삼성 제칠 듯"
"디올? 구찌? 다 있어"베트남 패키지 관광 필수코스엔…
"감독에 충격…사과 못받아" 마라톤 '신체 접촉 논란' 선수 입 열었다
스타벅스 한정판 또 터졌다… 미니 텀블러 키링 리셀가 '폭발'
'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료
"먹고 살려면 어쩔 수가 없다, 73세까지 일해야" 이런 노인 700만 시대