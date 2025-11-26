농협금융, IT·정보보호 부문 시상식 개최

2025 IT Innovation Awards



농협금융지주가 25일 서울 서대문 소재 본사 대강당에서 '2025 NH IT Innovation Awards'를 개최했다고 밝혔다.

올해 4회를 맞이한 이 행사는 한 해 동안 그룹의 IT 신기술 도입, 인프라 혁신 등 우수 성과를 공유하고 유공부서와 직원에 대해 시상하는 농협금융 정보기술(IT) 부문 최고 권위 시상 행사다.

이날 행사는 농협금융 계열사 중 IT·정보보호 부문에서 혁신적 기술 도입과 뛰어난 성과를 보여준 총 5개 부서에 대한 시상과 발표, 발상의 전환과 새로운 도전에 대한 인사이트를 제시해 줄 외부특강 등으로 진행됐다. 시상식은 기반 혁신, 챌린지, 최우수 성과까지 총 3개 부문으로 나뉘어 진행됐다.

기반 혁신 부문에는 전통 IT 환경을 프라이빗 클라우드 기반으로 자체 전환 구축하여 시스템 성능 혁신과 비용 절감을 효과적으로 구현한 손해보험의 IT지원부가 선정됐다. 챌린지 부문은 생성형 인공지능(AI) 플랫폼 구축을 통해 직원과 고객 경험 혁신 기반을 마련한 은행 IT기획부와 시중 은행 최초로 퍼블릭 클라우드 기반 원격 백업 자동화 구현에 성공한 은행 IT시스템부에 돌아갔다.

농협금융은 25일 서울 서대문 본사에서 열린 2025 IT Innovation Awards 행사에서 이찬우 농협금융지주 회장(앞줄 왼쪽에서 여섯 번째)과 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 농협금융지주

최우수 성과 부문에는 정보보안 업무에 딥러닝 위협탐지모델을 적용하고 보안관제 고도화를 위한 선제적 위협 대응체계를 구축한 은행 정보보안부와 고객의 주식거래시 보다 유리한 거래소로 알아서 주문을 전송하는 스마트오더 시스템, 업권 최초 해외주식 양도세 선택권 구현 등 고객에게 도움이 되는 혁신적 서비스를 선보인 증권 업무시스템부가 함께 선정됐다.

시상식에 이어 진행된 특강에서는 조용민 언바운드랩 대표가 '일 잘하는 사람의 시크릿 레시피 (by AI)' 라는 주제로 강연을 진행하여, IT 임직원 관점에서 변화관리 마인드셋을 새롭게 하는 시간을 가졌다.

이찬우 농협금융지주 회장은 "앞으로 금융의 미래를 선도하는 핵심 경쟁력은 IT 혁신에 기반한 인공지능 전환(AX)와 그것을 뒷받침할 정보보호·보안 역량"이라며"여기 계신 임직원 여러분의 발상의 전환과 새로운 도전을 통해 그 가능성이 실현될 것"이라고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



