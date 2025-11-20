딥노이드, RSNA 2025서 초록 5편 채택

세계 최대 규모 영상의학회

딥:뉴로·M4CXR 등 핵심 솔루션 시연

국내 1세대 의료 인공지능(AI) 전문업체 딥노이드는 'RSNA 2025'에서 연구 초록 5편이 채택됐다고 20일 밝혔다.

북미영상의학회가 주관하는 정기학술대회로, 현지시각 기준 오는 30일부터 다음 달 4일까지 5일간 미국 시카고 맥코믹 플레이스에서 열린다.

북미영상의학회는 1915년 설립한 세계 최대 규모의 영상의학회다. 전 세계 157개국, 5만1000여명 이상의 회원이 활동한다. 지난해 전 세계 700여 개 기업과 3만8000여명의 등록자가 참가했다.

초록은 총 5편으로 각 내용은 서로 다른 모달리티를 다루고 있지만 모두 의료 AI 모델의 ▲신뢰성 ▲해석 가능성 ▲임상적 재현성을 다루며 이를 고도화하려는 점에서 목적을 같이 한다. 단순히 AI 모델의 성능 향상 연구를 넘어 실제 임상 문제 해결과 실사용 가능성을 입증한 연구로 학문적 의의를 인정받았다

각 초록은 ▲흉부 X-ray 중 PA와 AP 촬영에서 나타나는 성능 격차 문제를 해결하기 위한 이중 학습 구조 연구 ▲비전언어모델(VLM) 기반 흉부 X-ray 판독 오류 탐지를 위한 AI 보조 이중 판독 연구 ▲비전언어모델로 생성한 히트맵을 통해, 흉부 X-ray 판독문의 시각화 성능 평가 및 임상적 활용성 검증 ▲범용 세그멘테이션 AI 모델(SAM)에 추가 학습을 통한 뇌동맥류 자동 탐지 및 분할 모델 개발 및 성능 비교 연구 ▲딥:렁(DEEP:LUNG) 폐결절 CADx 시스템의 진단 성능 평가를 위한 다기관 임상시험을 다뤘다.

딥노이드는 다음달 1일(현지시각) 학회 프로그램 중 하나로 한국보건산업진흥원이 주관하는 'RSNA 2025 세미나'의 발표도 진행한다. 딥노이드 AI연구소 AI선행기술팀 최교윤 선임 연구원이 '차세대 모달리티'를 주제로 강연한다.

딥노이드는 RSNA에서 이달 30일부터 12월 3일까지 전시 부스를 운영한다. 부스에서는 글로벌 의료인, 병원 관계자, AI 연구자 등을 대상으로 시연한다. 부스 운영을 통해 학술적 성과 공유와 글로벌 시장 진출을 위한 초석을 다져가겠다는 전략이다.

최우식 딥노이드 대표는 "다수의 초록 채택은 의료 AI 트렌드를 주도하는 글로벌 무대인 'RSNA'에서 딥노이드의 기술력이 국제적으로 인정받았다는 의미"라며 "학회를 통해 글로벌 잠재 고객과 직접 소통하고 피드백을 확보하는 한편, 해외 연구기관과의 협력 기회도 적극적으로 모색하겠다"고 말했다.





박형수 기자



