스텔란티스, 테슬라 충전기 적용…韓 2027년부터

오현길기자

입력2025.11.19 13:41

스텔란티스는 2027년부터 국내에서 북미 충전 규격(NACS)을 적용한다고 19일 밝혔다.

지프 레콘. 스텔란티스코리아

지프 레콘. 스텔란티스코리아

NACS 도입 시점은 내년 초 북미를 시작으로, 2027년 일본과 한국에 적용된다. 세부 모델별로는 북미에서 지프 '왜고니어 S'와 닷지 '차저 데이토나 전기차' 모델이 슈퍼차저를 이용할 수 있으며, 2026년형 지프 '레콘'을 비롯한 이후 발표될 신제품들에 적용될 계획이다.


지프와 닷지 전기차 고객에게는 향후 네트워크 접속 방식 및 어댑터 관련 상세 정보 등을 추후 공지할 예정이며, 유럽에서 생산되는 지프 어벤저는 적용되지 않는다.

스텔란티스 관계자는 "고객에게 더 넓은 충전 선택지와 접근성을 제공하며, 전기차 운용 편의성을 강화하겠다"며 "전기차 포트폴리오 전반에서 고객 경험 향상을 위한 정책을 지속적으로 펼칠 계획"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr


