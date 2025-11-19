본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

동성제약 유영일 대표 "김인수 관리인이 회생 협력, M&A 추진 동의 종용"

장효원기자

입력2025.11.19 13:27

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
동성제약 유영일 대표 "김인수 관리인이 회생 협력, M&A 추진 동의 종용"
AD
원본보기 아이콘

동성제약 유영일 대표는 김인수 공동관리인이 회생 협력 여부, M&A 추진 동의 등을 강요했다고 19일 주장했다. 이에 김 공동관리인은 "단순히 의견을 물은 것"이라고 반박했다.


김 공동관리인이 제시한 네 가지 질문은 ▲M&A 추진 동의 여부 ▲회생계획안 통과를 위한 협력 의사 ▲브랜드리팩터링의 회생폐지 주장에 대한 입장 ▲거래소 제출 경영개선계획 이행 여부 등이다.

유 대표는 이 질의서가 단순한 입장 확인이 아닌, 대표이사에 대한 서면 동의 강요와 사전정지 전략의 일환이라고 주장했다. 또 서면 전달 이전부터 구두로 내용을 강제하려는 시도가 있었고, 김 관리인이 해당 질문에 대한 유영일 대표의 서명을 강하게 압박했다고 말했다.


또 유 대표는 김인수 관리인이 대면 과정에서 "녹음하고 있는지 확인한 뒤, 녹음을 하지 말라"고 요구했다고 밝혔다. 이미 이루어진 녹음 파일에 대해서도 본인이 있는 자리에서 즉시 삭제하라고 강요했다는 설명이다.


아울러 유 대표는 "김 관리인이 이 질문에 대해 본인이 정리한 내용을 문서화해서 들고 오면 그때 만나주겠다고 말했다"고 전했다.

그는 "이는 사실상 김 공동관리인이 의도한 방향대로 유 대표가 작성한 문서를 가져오지 않는 한 대면조차 거부하겠다는 태도"라며 "단순한 입장 정리 수준을 넘어 실질적인 답변 유도와 내용 통제"라고 주장했다.


또 "공동관리인이라는 직위의 권한을 넘어, 특정한 방향으로 유도된 문서 작성과 제출을 종용하는 행위는 부당한 압박이며 명백한 월권"이라고 비판했다.


이에 대해 김인수 공동관리인은 "브랜드리팩터링 측의 입장이 일관적이지 않아 정확한 입장을 정리하기 위해 이런 내용을 서면으로 요청했다"며 "유 대표가 브랜드리팩터링 측의 도움으로 동성제약에 들어왔지만 동성제약 이사로서 회사와 주주를 위해 생각해보라고 말했을 뿐"이라고 반박했다.


또 그는 "유 대표가 대화를 녹음한다길래 녹음을 하지 말라고 했고, 그러자 서면으로 질의서를 써달라고 해서 써 줬다"고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

삼성 美공장 용접 일당 무려 '70만원'…다 짓지도 못했는데 떨어진 '인건비 폭탄' 삼성 美공장 용접 일당 무려 '70만원'…다 짓지도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

전용기 타고 여친 보러간 FBI 국장, 여친은 특수기동대 경호 받아

수능 망쳤다는 막내 딸에 "좌절하지마" 500만원 준 아빠

"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악

"작을수록 오른다"…강남 59㎡ 이하 아파트, 10·15 대책 이후 상승률 1위

지방세 고액체납자 1만621명 공개…'체납왕' 바뀌었다

새로운 이슈 보기