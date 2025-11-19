본문 바로가기
서영교 "악의적 정치 공작…쿠팡이 내게 로비하겠나"

문혜원기자

입력2025.11.19 11:39

서영교 더불어민주당 의원이 검찰의 '쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹' 수사를 위한 상설특검 임명 이튿날 쿠팡 상무와 식사했다는 논란에 대해 "악의적 공작에 대해 법적조치하고 끝까지 파헤치겠다"고 밝혔다.

서영교 더불어민주당 의원이 19일 국회에서 취재진들에게 쿠팡 출신 인사와의 오찬과 관련 입장을 말하고 있다. 김현민 기자

서영교 더불어민주당 의원이 19일 국회에서 취재진들에게 쿠팡 출신 인사와의 오찬과 관련 입장을 말하고 있다. 김현민 기자

원본보기 아이콘

서 의원은 19일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "대한변협 회장, 쿠팡 상무와 만난 점이 '부적절하다'라는 내용의 메시지가 공개됐고 언론에서 보도되고 있다"며 이같이 말했다.


서 의원은 "제가 쿠팡 상무를 왜 만나겠나"라며 "저는 대한변호사협회장과 오찬을 한 것이지, 쿠팡 상무와 오찬 한 것이 아니다"고 강조했다.

이어 "윤석열 정부와 국방 수사 외압을 비호하기 위한 시도"라며 "서영교는 흔들리지 않겠다. 잘못이 없다"고 강조했다.


그러면서 "쿠팡이 저에게 로비하러 들어오면 쿠팡도 바보 아닌가"라며 "이런 공작을 낱낱이 파헤쳐 나가겠다"고 했다.


언론을 향해서는 사실과 다른 보도 내용에 대해서는 법적 조치를 검토하겠다"면서 "악의적인 보도는 끝까지 추적할 것"이라고 했다.




문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr


