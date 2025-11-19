부산도시공사, 국제산업물류도시 중기 전용 임대용지 고모텍과 계약

LG전자 1차 협력사… 김해 공장 이전해 생산·물류 효율 강화

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지난 18일 부산신항배후 국제산업물류도시 6공구 내 중소기업 전용 임대용지 2필지(1만 3225.4㎡)를 고모텍 주식회사와 임대차 계약했다.

고모텍은 냉장고 첨단부품을 생산하는 전문기업으로 LG전자의 1차 협력사다. 자체 개발한 소형 냉장고 제품으로 기술력을 인정받으며 경쟁력을 높여왔다.

이번 계약은 지난해 5월 부산시와 고모텍 간 입주협약의 후속 조치다. 고모텍은 현재 김해에 있는 생산시설을 강서구 미음산단 본사 인근인 국제산업물류도시로 확장 이전한다. 이를 통해 본사와의 생산·물류 연계를 강화하고 신규 일자리 창출에도 나설 계획이다.

신창호 부산도시공사 사장은 "우수 중소기업 유치와 양질의 일자리 창출 측면에서 의미가 크다"며 "미임대·미분양 용지 공급을 앞당겨 지역 경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.





