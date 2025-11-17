전진선 양평군수, 민원 공무원 직무 스트레스 해소 교육 실시

건강한 응대 환경 조성 앞장

힐링 교육으로 '민원 서비스 질 UP'

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 12일과 14일 민원담당공무원을 대상으로 '직무스트레스 해소 교육'을 실시하며 건강하고 긍정적인 민원 응대 환경 조성을 위한 뜻깊은 시간을 마련했다.

양평군이지난 12일과 14일 민원담당공무원을 대상으로 '직무스트레스 해소 교육'을 실시하고 있다. 양평군 제공

이번 교육은 민원업무의 최일선에서 군민을 응대하는 직원들이 심신을 재충전하고 서로의 마음을 나눌 수 있도록 기획됐다.

교육 프로그램은 △싱잉볼 및 아로마 테라피 체험 △군수와 함께하는 힐링 티타임 △힐빙클럽의 오행·오감 체험 등으로 다채롭게 구성됐다. 특히 군수와 민원담당자들이 허심탄회하게 의견을 나눈 '힐링 티타임'은 여러 의견을 공유하는 뜻깊은 시간이 됐다.

참석자들은 "업무로 지친 마음을 잠시 내려놓고 자연 속에서 동료들과 함께 힐링할 수 있는 귀중한 시간이 됐다"며 소감을 전했다.

전진선 양평군수는 "바쁜 일상 속에서도 마음의 여유를 찾고, 함께 웃을 수 있는 시간을 통해 더 행복한 직장문화를 만들어가길 바란다"며 "민원 현장에서 군민을 위해 헌신하는 직원들이 건강한 몸과 마음으로 근무할 수 있도록 앞으로도 다양한 힐링 프로그램과 지원 방안을 마련하겠다"고 말했다.

한편 양평군은 매년 상·하반기에 민원담당공무원을 위한 직무스트레스 해소 교육을 운영하며, 직원 복지 향상과 민원 응대 품질 개선을 위해 힘쓰고 있다. 이러한 노력은 공무원의 업무 만족도를 높이고, 민원 서비스의 질 향상에 기여할 것으로 기대된다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



