본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

KT CEO 공모 마감…김태호 박윤영 홍원표 주형철 등 지원

김보경기자

입력2025.11.17 10:54

시계아이콘01분 08초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전현직 KT 임원들 공모 지원…16일 마감
내부선 "전문가 OK, 낙하산 안돼" 목소리

KT가 차기 대표이사를 뽑는 방식 중의 하나인 공개 모집 절차가 16일 오후 마감됐다. KT 전직 임원 출신으로는 IT기획실장 출신인 김태호 전 서울도시철도공사 사장, 박윤영 전 KT 기업부문장(사장), 남규택 전 KT 부사장(현 지누스에어 부회장), 홍원표 전 삼성SDS 사장 등이 공모에 지원한 것으로 확인됐다. 현직에 있는 내부 지원자로는 유일하게 이현석 커스터머부문장이 도전장을 내밀었다. 주형철 전 청와대 경제보좌관도 후보군에 포함된 것으로 전해졌다.


박윤영 전 KT 사장

박윤영 전 KT 사장

AD
원본보기 아이콘

김 전 사장은 KT 내부 사정에 밝으면서도 공공기관 경영 경험을 갖춘 점이 눈에 띈다. 남 전 부사장은 1986년에 KT에 입사해 '쇼' '쿡' '올레' 등 브랜드를 선보인 마케팅 전문가며, 홍 전 사장은 정보통신산업(ICT) 전문성과 대외 커뮤니케이션 능력을 갖춘 인물로 평가된다.

박 전 사장은 2023년에 KT 대표에 도전해 김영섭 현 대표, 차상균 서울대 교수와 함께 최종 3인까지 올랐다. 그는 17일 아시아경제와의 통화에서 "KT는 국민의 세금으로 만들어진 회사고, 국가 기간통신사업자로서 책임과 역할이 있다"며 "무엇보다 통신 네트워크에 대한 전반적인 보안 체계가 재정립돼야 하고, AI 서비스가 잘 돌아가는 든든한 플랫폼을 제공하는 역할을 해야 한다"고 강조했다. 앞서 하마평에 올랐던 차 교수는 이날 아시아경제와의 통화에서 "이번에는 지원하지 않았다"고 밝혔다.


주형철 전 청와대 경제보좌관 연합뉴스

주형철 전 청와대 경제보좌관 연합뉴스

원본보기 아이콘

KT 사외이사로 구성된 '이사후보추천위원회'는 아직 공모 지원자 숫자나 성명 등을 공개하지 않았다. 특히 대표 후보군을 구성하는 방법 중에는 공모뿐만 아니라 헤드헌팅 업체와 같은 외부 전문기관이나 주주 추천(전체 주식의 0.5% 이상 6개월 이상 보유 주주) 등의 방식도 있기 때문에 차기 KT 대표가 누가 될지는 여전히 안갯속이다. 현대자동차그룹이 KT의 최대주주로서 영향력을 행사할 수 있고, 제3의 인물이 등장할 가능성도 있다.


최근 KT는 초소형기지국(펨토셀) 관리 부실과 서버 해킹 등 보안상 허점이 드러나면서 직원들의 사기가 크게 저하되는 등 위기를 맞고 있다. 통신사 본연의 업무를 노련하게 이끄는 동시에 대외적 신뢰도를 높일 소통 능력을 갖춘 전문가가 필요하다는 목소리가 내부에서 나온다. 2002년 민영화 이후 '낙하산 인사' 논란이 끊이지 않았던 만큼 정치권의 과도한 개입도 경계하고 있다. 차기 대표 후보군을 뽑는 KT 사외이사 8인 중 7명이 윤석열 정부 시절 임명된 점을 지적하며 지배구조의 정당성 확보가 우선이라는 의견도 나왔다.




김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"日 위험해" 여행 금지에 항공사들 무료 취소까지 해주더니…현지 유학생들에게 경고한 中 "日 위험해" 여행 금지에 항공사들 무료 취소까지 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

'사과를 통째로' 가장 큰 입 美 10대 화제…"절대 따라하지 마세요"

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

"전용칸 넉넉…경차, 일반칸에 주차 안돼" 아파트 안내문 시끌

9조 넘게 팔아치운 외국인에 코스피 석달만에 마이너스

내달 금리 인하 기대 사라진 월가…인플레 우려도 재부상

새로운 이슈 보기