남대문시장 새로 태어난다…'한옥 처마' 아케이드에 조망길까지

600년 전통으로 국내에서 가장 오래된 전통시장인 남대문시장이 현대적 가치를 결합한 '글로벌 헤리티지 전통시장'으로 새롭게 태어난다. 디자인 아케이드 등 쾌적한 보행환경을 확보해 시장을 찾는 시민의 편의도 향상될 전망이다.

서울시는 혁신공간 조성, 보행 환경, 시민 편의 개선을 키워드로 한 '남대문시장 일대 혁신 프로젝트'를 17일 발표했다. 해외와 달리 서울의 전통시장은 민간 소유가 많아 공공 주도의 혁신에 한계가 있었는데, 시가 민간 소유 구조에 적합한 '맞춤형 혁신 모델'을 마련했다.

서울시가 남대문시장 일대 혁신 프로젝트의 일환으로 시장에 아케이드를 구성했다. 서울시 제공

시는 이 프로젝트를 통해 전통시장을 상거래 공간을 넘어 '도시 문화유산'이자 '관광자원'으로 발전시킨다는 구상이다. 동시에 시민이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 생활형 상권으로 조성해 문화와 관광, 생활을 아우르는 복합 공간으로 재정비한다는 계획이다.

먼저 남대문시장의 새로운 첫 장을 여는 '남대문시장 아케이드'가 이날 시민들에게 처음으로 공개된다. 남대문시장 중심가로 135m 구간에 한옥 처마를 형상화해 전통시장의 품격을 높이고, 시민들에게는 쾌적하고 편안한 쇼핑 환경을 제공할 예정이다. 특히 채광·환기·소음 등 시장 환경을 고려해 지붕은 '막구조(membrane structure)' 방식을 적용했고, 화재·재난·태풍 등 안전도 챙겼다.

남대문시장과 숭례문 사이인 소월로 초입은 숭례문 조망길로 조성한다. 보도의 폭을 넓히고 2층 구조로 입체화해 국보인 숭례문을 돋보이도록 만든다. 보행자들도 편안하게 걸으며 숭례문을 조망할 수 있다.

남대문시장과 남산을 잇는 남산산책로 조성과 공중가로 조성도 차례로 진행한다. 남산과 백범광장, 한양도성 등 풍부한 문화·관광자원과 자연을 최대한 느낄 수 있는 보행환경을 만든다. 남산산책로는 소월로 구간을 보행자 중심의 가로변 정원으로 조성하고, 이후 소파로 구간은 디자인 시설물을 활용해 휴식과 재미를 더하는 '펀 스트리트'로 변화시킨다.

숭례문 조망길 구상(안). 서울시 제공

기존의 쓰레기 적환장 자리는 편의 공간과 열린 진입광장으로 만들어 남대문시장의 '환영의 문' 역할을 하게 된다. 노후하고 복잡한 가로환경과 식별하기 힘든 안내 표지를 개선하는 '감성가로' 조성사업도 이달 중 착공 예정이다. 가파른 경사로 접근성이 떨어졌던 회현역~백범광장 연결로는 이동 약자를 위해 엘리베이터를 설치한다.

오세훈 서울시장은 이날 남대문시장 아케이드 준공식에 참석해 "남대문시장의 혁신과 도약에는 상인과 시장 관계자, 공공이 힘을 모은 끝에 이뤄진 결과물"이라며 "남대문시장을 사고 파는 공간을 넘어 먹고, 즐기고, 머무는 도심 속 문화공간으로 새롭게 탄생시켜 100년 후에도 찾고 싶은 시장, 세계인이 사랑하는 서울의 대표 명소로 만들겠다"고 말했다.





