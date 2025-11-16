모나리자관에 그림 전시한 틱톡커들…루브르 또 보안구멍

지난달 19일 절도범들에게 왕실 보석을 털린 프랑스 루브르 박물관의 보안 시스템에 또다시 구멍이 뚫렸다.

루브르에 자기들 그림 붙인 벨기에 틱톡커들. 인스타그램 캡처 AD 원본보기 아이콘

15일(현지시간) 일간 르피가로 등 매체에 따르면 벨기에 출신 틱톡커 2명은 지난 13일 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 루브르 박물관 내 레오나르도 다빈치의 모나리자 근처에서 자신들의 작품을 걸었다고 밝혔다.

이들은 무모한 도전 영상을 주로 올리며, 루브르 박물관의 보석 도난 사건 이후 보안 조치가 실제 강화됐는지 확인하기 위해 행동에 나섰다.

이들은 영상에서 "레고로 조립할 수 있는 액자를 만들었다"며 "보안 검색대를 통과하려면 여러 조각으로 분리해야 하지만 내부에서 다시 조립하면 된다. 그림도 둘둘 말아 내부에 가져간다"고 했다. 이후 루브르 박물관 입장부터 보안 검색대 통과 과정을 모두 촬영해 SNS에 올렸다.

검색대를 통과해 전시실에 도착한 이들은 한쪽에서 레고 액자와 자신들의 얼굴을 담은 그림을 조립한 뒤 모나리자 인근 다른 벽에 레고 액자를 붙이고 현장을 떠났다.

이들은 앞서 벨기에 헨트 미술관에서도 비슷한 장난을 쳤다. 또 지난 5월 31일 2024-2025 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전 경기장인 독일 뮌헨 알리안츠 아레나 화장실에서 27시간 숨어 있다 무료로 경기를 관람하기도 했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>