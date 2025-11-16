6만 인파 포항 달궜다… 포항해병대문화축제, 부대 개방행사 '대성황'

민·관·군 대형 축제, 포항 해병대문화축제 지역 명물 자리매김



민관군 화합 행진·고공강하·의장대 시연 등 특화 콘텐츠 ‘흥행’

'빨간 명찰'의 상징, 해병대 부대가 활짝 열리자 시민들의 발길이 쇄도했다.

2025 포항해병대문화축제가 오천읍 해병의거리와 해병대 제1사단 일원에서 열리며 15일부터 16일까지 이틀 동안 무려 6만여명의 방문객이 다녀가는 대성황을 이뤘다.

'도약하는 포항, 강인한 해병! 시민과 함께 미래로!'를 슬로건으로 열린 이번 축제는 해병대 1사단의 개방 행사와 연계돼 행사장 곳곳을 찾는 인파가 끊이지 않았다.

15일부터 16일까지 오천읍 해병의거리와 해병대제1사단 일원에서 열린 2025 포항해병대문화축제. 포항시 제공1-3. 축제 개막식 퍼포먼스와 행진.

축제 첫날에는 페인트탄 사격체험, 실전체력 체험존, 미 해병대 부스 등 다양한 해병대 체험 프로그램에 긴 대기줄이 이어졌으며, 평소 일반인에게 공개되지 않는 부대 내 곳곳의 모습을 구경하려는 관광객들로 북적였고, 부대 내 도솔관·해병대 역사관·해룡의 집 등 포항시와 해병대의 역사를 알 수 있는 주요 부대시설도 큰 관심을 끌었다.

해병의거리에서는 군번줄 만들기, 전투식량 시식, 페이스페인팅 등 참여형 콘텐츠와 함께 올해 처음으로 마련된 키즈놀이터 에어바운스가 어린이들에게도 즐거움을 선사하며 가족 단위 방문객에게 인기였다.

개막식에서는 민관군 화합행진을 시작으로 한미 기수단을 시작으로 의장대, 해병대 군악대, 특수복장을 한 장병들이 행진을 펼쳤으며 개막식에 이어 의장대 시연과 고공강하 시범, 송가인을 비롯한 인기가수들의 축하공연이 이어져 관람객들의 열띤 호응을 얻었다.

2025 포항해병대문화축제 부대 내 행사. 포항시 제공

이어 16일에는 해병대 간부·장병들이 출전한 '핫피플 선발대회', 시민과 해병대가 팀을 이뤄 펼친 '노래춤 한 판 FESTA' 등으로 화합과 소통의 무대를 완성했다.

축제 기간 오천읍 자생 단체와 상가 주민들은 열린 화장실 운영, 클린데이 행사 등으로 방문객 편의를 위해 나서며 지역 공동체의 미담도 이어졌다.

이강덕 시장은 "이번 축제는 해병대와 시민이 함께 만든 축제로, 민·관·군 화합의 모범 사례가 됐다"며 "특히 현장에서 질서 유지와 프로그램 운영 지원 등 핵심 역할을 해 준 해병대전우회 경북연합회 김철수 회장님과 포항시지회 고한중 회장님을 비롯한 모든 관계자께 깊이 감사드린다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자



