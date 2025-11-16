영국도 가세…韓 뛰어든 '8조원 잠수함 프로젝트' 경쟁 불붙어

영국, 스웨덴 사브 지지하며 전략적 로비

'바이 유러피언' 사이에서 한국도 경쟁 중

폴란드의 차세대 잠수함 도입 사업인 '오르카 프로젝트'를 둘러싼 경쟁이 한층 뜨거워지고 있다. 한국을 비롯해 이탈리아, 스페인, 프랑스, 독일, 스웨덴 등이 각축전을 벌이는 가운데 최근 영국까지 뛰어들었다.

연합뉴스는 외신들의 14일(현지시간) 보도를 인용, 스웨덴 방산업체 사브(SAAB)가 지난달 말 폴란드 정부에 제출한 최종 제안서에 키어 스타머 영국 총리와 울프 크리스테르손 스웨덴 총리가 공동 서명한 공식 지지 서한이 포함됐다고 보도했다.

두 정상은 서한에서 사브의 잠수함이 '발트해의 특수한 작전 환경에 최적화돼 있다'고 강조하면서, 폴란드가 해당 잠수함을 도입할 경우 발트해 안보가 한층 강화될 것이라고 적었다.

사브가 수주할 경우 영국 방산기업 밥콕(Babcock)이 잠수함 건조와 관련된 일부 계약을 확보할 가능성이 크다. 이 때문에 영국이 스웨덴의 입찰을 공개적으로 지원한 것은 단순 외교적 제스처가 아니라는 분석도 나온다. 영국 정부 역시 방산 수출이 자국 경제의 핵심 성장 동력이라는 점을 강조하며 사실상 사브의 제안을 측면 지원하는 모양새다.

오르카 프로젝트의 사업 규모는 초기 건조비만 약 3조4000억 원, 유지·보수·운영까지 포함하면 최대 8조 원으로 평가된다. 한국의 한화오션·HD현대중공업뿐 아니라 독일 TKMS, 이탈리아 핀칸티에리, 스웨덴 사브 등 유럽 주요 기업이 대거 참여했다.

다만 폴란드 언론들은 EU의 '바이 유러피언(Buy European)' 기조를 고려할 때 독일·이탈리아·스웨덴이 유력한 선두권이라고 보고 있다. 모두 폴란드와 같은 EU·NATO 회원국이라는 점도 강점이다.

우크라이나 전쟁 이후 유럽 전역에서 국방비 지출이 대폭 확대되면서, 오르카 프로젝트 역시 유럽 내 방산 경쟁의 상징적 사업으로 떠오르고 있다. 폴란드 당국은 최종 파트너를 "수 주 내 결정할 수도 있다"고 밝힌 상태다.





