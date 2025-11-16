본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

영국도 가세…韓 뛰어든 '8조원 잠수함 프로젝트' 경쟁 불붙어

최승우기자

입력2025.11.16 11:01

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

영국, 스웨덴 사브 지지하며 전략적 로비
'바이 유러피언' 사이에서 한국도 경쟁 중

폴란드의 차세대 잠수함 도입 사업인 '오르카 프로젝트'를 둘러싼 경쟁이 한층 뜨거워지고 있다. 한국을 비롯해 이탈리아, 스페인, 프랑스, 독일, 스웨덴 등이 각축전을 벌이는 가운데 최근 영국까지 뛰어들었다.


연합뉴스는 외신들의 14일(현지시간) 보도를 인용, 스웨덴 방산업체 사브(SAAB)가 지난달 말 폴란드 정부에 제출한 최종 제안서에 키어 스타머 영국 총리와 울프 크리스테르손 스웨덴 총리가 공동 서명한 공식 지지 서한이 포함됐다고 보도했다.

키어 스타머 영국 총리. 연합뉴스

키어 스타머 영국 총리. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

두 정상은 서한에서 사브의 잠수함이 '발트해의 특수한 작전 환경에 최적화돼 있다'고 강조하면서, 폴란드가 해당 잠수함을 도입할 경우 발트해 안보가 한층 강화될 것이라고 적었다.


사브가 수주할 경우 영국 방산기업 밥콕(Babcock)이 잠수함 건조와 관련된 일부 계약을 확보할 가능성이 크다. 이 때문에 영국이 스웨덴의 입찰을 공개적으로 지원한 것은 단순 외교적 제스처가 아니라는 분석도 나온다. 영국 정부 역시 방산 수출이 자국 경제의 핵심 성장 동력이라는 점을 강조하며 사실상 사브의 제안을 측면 지원하는 모양새다.


오르카 프로젝트의 사업 규모는 초기 건조비만 약 3조4000억 원, 유지·보수·운영까지 포함하면 최대 8조 원으로 평가된다. 한국의 한화오션·HD현대중공업뿐 아니라 독일 TKMS, 이탈리아 핀칸티에리, 스웨덴 사브 등 유럽 주요 기업이 대거 참여했다.

한화오션의 장보고 III Batch-2 잠수함. 한화오션

한화오션의 장보고 III Batch-2 잠수함. 한화오션

원본보기 아이콘

다만 폴란드 언론들은 EU의 '바이 유러피언(Buy European)' 기조를 고려할 때 독일·이탈리아·스웨덴이 유력한 선두권이라고 보고 있다. 모두 폴란드와 같은 EU·NATO 회원국이라는 점도 강점이다.


우크라이나 전쟁 이후 유럽 전역에서 국방비 지출이 대폭 확대되면서, 오르카 프로젝트 역시 유럽 내 방산 경쟁의 상징적 사업으로 떠오르고 있다. 폴란드 당국은 최종 파트너를 "수 주 내 결정할 수도 있다"고 밝힌 상태다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"캐리어 끌고 한국 갔다 와야겠네"…'5㎏에 4만650원' 최고치 경신한 日쌀값 "캐리어 끌고 한국 갔다 와야겠네"…'5㎏에 4만650... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

백악관 최초 입성한 알카에다 출신 지도자…트럼프가 손잡은 이유

'진정한 엄친아' 26세 한국인 유학생, 일본 사법시험 합격…심지어 군필

과자를 먹으면 오랑우탄이 죽는다?

공항 제한구역·개시 전 목욕탕…대세는 '생전 가볼까말까 한 곳 투어'

롤드컵은 韓이 이겼지만…e스포츠 맹주는 中과 사우디

영국도 가세…韓 뛰어든 '8조원 잠수함 프로젝트' 경쟁 불붙어

"수험생들 고생했어" 삼성, 오디세이 게임 체험존 운영

새로운 이슈 보기