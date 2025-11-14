국힘 "팩트시트, 대장동 덮으려 급히 준비"…"대장동 게이트는 李게이트"(종합)

항소포기 두고 "노 대행에 책임 전가해…몸통은 李대통령"

국민의힘은 14일 한미가 공개한 관세·안보 공동 팩트시트에 대해 "팩트시트가 아닌 백지시트"라고 질타했다. 검찰의 대장동 사건 항소 포기와 관련해선 "대장동 게이트는 이재명 게이트"라며 공세를 이어갔다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 성남도시개발공사에서 열린 '대장동 개발비리 항소 포기 규탄 현장 간담회'에서 이재명 대통령이 팩트시트를 확정한 데 대해 "미국 측이 원하는 대로 모두 들어준 트럼프에 의한, 트럼프에 의한, 트럼프의 무역 협정"이라며 "대장동 의혹을 덮기 위해 급박하게 준비했다는 느낌마저 든다"고 비판했다.

장 대표는 "이 대통령은 협상 과정에서 내부에서 '빨리하라'는 압박이 힘들었다, 발목을 잡아 버티기 어려웠다고 말했다"며 "이런 발언은 협상 실패의 책임을 내부 압박과 정쟁으로 돌리는 부적절한 인식"이라고 꼬집었다.

이어 3500억 달러 규모의 대미 투자에 대한 구체적 내용이 없다고 지적했다. 그는 "3500억 달러 중 2000억 달러를 현금으로 부담해야 한다는 점, 연 200억 달러씩 어떻게 조달할 것인지, 외환 보유 훼손을 어떻게 막을 것인지, 투자 손실 발생 시 어떤 안전장치가 있는지에 대한 설명은 단 한마디도 없다"고 짚었다.

핵잠 건조 장소가 팩트시트에 담기지 않은 데 대해서도 "핵 연료 협상, 건조 위치, 전력화 시기에 대한 설명은 없으며 세부 요건 마련을 위해 협력하겠다는 뜬구름 잡는 선언만 존재한다"며 "국내 건조가 맞다면 공식적인 문안에 담아와야 한다"고 목소리를 높였다.

장 대표는 정부·여당이 팩트시트가 양해각서(MOU) 형식으로 체결돼 국회 비준 동의가 필요 없다고 주장하는 것을 두고 "협상 실패를 덮기 위한 정치적 꼼수이며 국민에게 막대한 재정을 부담을 지우는 합의를 국회 심사 없이 확정하려는 명백한 헌법 위반 행위"라고 비판했다.

검찰의 대장동 사건 항소 포기와 관련해선 "대장동 게이트는 이재명 게이트"라며 이 대통령을 정조준했다. 장 대표는 "이 대통령은 앞선 대통령 선거에서 윤석열 후보와 TV토론 할 때 대장동 사건에 대해 특검하고 그 몸통 실체가 밝혀지면 대통령이 돼도 반드시 책임진다고 여러차례 강조해서 말했다. 이제 그 책임을 질 때가 됐다"고 직격했다.

이어 "이재명 정권은 노만석 검찰총장 직무대행의 사표만 수리하고 모든 책임을 전가하려 한다. 하지만 국민들은 속지 않는다"며 "진짜 몸통은 이 대통령"이라고 거듭 강조했다.

신동욱 수석최고위원은 "노 대행은 끝내 외압에 이르게 된 과정, 누구로부터 협박을 받았는지 말하지 않고 퇴임했다"며 "도둑맞은 돈 7400억원을 되돌리고 대장동을 정의를 되찾은 동네 이름으로 회복하도록 끝까지 노력하겠다"고 말했다.

신상진 성남시장은 이 자리에서 정성호 법무부 장관에게 정신적 손해배상을 청구할 계획을 밝혔다. 신 시장은 "1인당 100만원씩 10만명의 동의를 받고 소송을 추진할 것"이라며 "시민 고발단을 발족해 시민들이 스스로를 위한 정당방위에 나서고, 조폭 같은 검찰의 항소 포기의 모든 진실을 밝히는 데 성남 시민이 앞장서고자 한다"고 말했다.

