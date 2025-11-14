美 Fed 위원들 잇단 '매파' 발언…월가 "12월 인하 50%·동결 50%" 전망 팽팽

무살렘 "추가 완화 여지 제한적"

카시카리 "물가 상승률 3%…너무 높다"

월가 "동결 48.4% vs 인하 51.6%" 전망

미국 연방준비제도(Fed) 당국자들이 12월 금리 인하에 신중한 입장을 취하는 발언을 잇따라 내놓고 있다. 노동시장 둔화 조짐으로 인하론에 힘이 실렸지만, 매파(통화긴축 선호) 성향 위원들의 공개 발언이 이어지면서 향후 금리 경로는 다시 안갯속으로 들어가는 모습이다. 시장에서도 금리 인하 기대가 후퇴하며, 12월 동결 가능성과 인하 가능성은 사실상 '동전 던지기' 수준으로 비슷해졌다.

알베르토 무살렘 세인트루이스 연방준비은행(연은) 총재는 13일(현지시간) 인디애나주에서 열린 행사에서 "통화정책이 지나치게 완화적이 되지 않도록 하면서 추가 완화가 가능한 여지가 제한적"이라며 "우리는 (향후 정책 판단에 있어) 신중하게 나아가야 한다"고 말했다.

그는 현재 통화정책이 '완만히 제약적'인 수준과 '중립' 사이에 놓여 있다고 진단한 뒤 "목표를 상회하는 인플레이션을 억제하는 동시에 노동시장에도 일정 부분 지원을 제공해야 한다"고 덧붙였다.

무살렘 총재는 최근 금리 인하가 노동시장 지원에 도움이 됐다고 평가하면서도, 고물가 억제를 위해 제약적인 금리 수준을 유지해야 한다는 기존 견해를 유지했다. 그는 추가 인하에는 신중해야 한다는 입장을 거듭 강조하며 사실상 12월 동결론에 힘을 실었다.

닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재도 매파적인 메시지를 내놨다. 그는 이날 "미국 경제의 일부 분야는 괜찮지만 노동시장 일부는 압박을 받는 것으로 보인다"면서도 "물가 상승률이 여전히 3% 수준으로 너무 높다"고 말했다.

카시카리 총재는 몇 달 전까지만 해도 연말까지 세 차례 금리 인하를 예상했다. 하지만 현재 경제 상황을 "혼재돼 있다"고 표현하며 12월 금리 결정에 대해 입장을 유보하고 있음을 시사했다. Fed는 지난 9월 금리 인하를 재개한 뒤 이미 두 차례 연속 금리를 내린 상태다.

메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 같은 날 연방공개시장위원회(FOMC)를 4주 앞둔 현재 시점에서 입장을 정하는 건 "시기상조"라고 말했다. 다만 이달 초와 마찬가지로 "열린 마음"으로 접근하고 있다고 밝혔다.

반면 도널드 트럼프 미 대통령의 측근인 스티븐 마이런 Fed 이사는 연일 0.5%포인트 인하, 이른바 '빅컷'을 주장하고 있다.

당국자간 금리 경로를 놓고 의견이 엇갈리면서 통화정책 불확실성도 커지고 있다.

Fed는 다음 달 FOMC 열고 기준금리를 결정한다. 노동시장 둔화로 인해 9월과 11월 두 차례 금리를 인하했지만, 물가 상승률이 여전히 Fed 목표치인 2%를 크게 상회하면서 물가 안정과 완전 고용이라는 두 가지 목표를 동시에 달성해야 하는 어려운 환경에 놓여 있다. 물가를 잡으려면 금리를 올려야 하고, 고용을 지키려면 금리를 내려야 하는 '정책 딜레마'가 이어지고 있는 셈이다. 이 때문에 Fed 내부에서도 향후 금리 경로를 두고 동결론과 인하론이 팽팽히 맞서고 있다.

12월 금리 인하를 예상했던 시장 기대도 점점 후퇴하고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 Fed가 현재 연 3.5~3.75%인 금리를 12월에 동결할 가능성을 48.4%, 0.25%포인트 인하할 가능성을 51.6%로 반영하고 있다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



